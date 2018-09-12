الفلاحين يطرحون أهم المشكلات التي يتعرض لها قطاع تربية الدواجن

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يعد قطاع الاستثمار الداجنى من أهم المشروعات الهامة التي توليها الحكومة المصرية اهتمام كبير، وتعمل على وضع العديد من الخطط من أجل تنميتها بشكل يساهم في العمل على تقليص الفجوة الغذائية داخل الدولة المصرية، ويتعرض قطاع إنتاج الدواجن للعديد من المشكلات وسوف يتم عرض مجموعة من آراء قيادات نقابة الفلاحين حول تلك المشكلات.

نقيب عام الفلاحين: أسعار الأعلاف وروتين تراخيص المزارع من أهم المشاكل

أعلن نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن “إن من أهم المشكلات التي تواجه استثمار الدواجن في جمهورية مصر العربية هو ارتفاع أسعار الأعلاف إلى جانب صعوبة إقامة مزارع الدواجن، إلى جانب إضافة الروتين المتبع في إقامة المزارع حيث إن المستثمر يواجه العديد من الصعوبات في الحصول على تصاريح إقامة المزرعة”.

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وأضاف “إنه أيضا من المشاكل التي تواجه الاستثمار الداجنى، ويجب أن يتم حلها انتشار الأوبئة والأمراض التي من الممكن أن تصيب الدواجن، لذا يجب أن تكون تلك المزارع بعيدة عن مناطق العمران”.

وأشار نقيب الفلاحين “يجب على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القيام بعمل إرشادات، ومتابعة من قبل الطب البيطري على مزارع تربية الدواجن”.

الفلاح الفصيح: توفير الأعلاف والرعاية البيطرية لمزارع الدواجن من أهم المشاكل

وأكد الفلاح الفصيح “محمد برغش” قائلاً “أن التوجه من أجل الحصول على زيادة في الاستثمار الداجنى هو توفير الأعلاف اللازمة بكل مستلزماته، والعمل على توفير قدر كبير من الرعاية البيطرية لمزارع الدواجن”.

وأضاف “يجب على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن تعمل على توفير الأمصال، والأدوية اللازمة للمربين ولأصحاب المزارع من أجل منع انتشار الأمراض والأوبئة”.

وتابع “إن معظم المربين للدواجن من صغار المربين، مع ارتفاع الأسعار لا يستطيعوا أن يتحملوا كل النفقات المتعلقة بالمزارع لذا يجب أن يتم تقديم يد العون لهم”.

نقيب الفلاحين: توفير الأعلاف وغياب الرعاية البيطرية من أهم المشاكل

وأعلن نقيب الفلاحين محمد العقاري “من أهم المشاكل التي تواجه استثمار الدواجن هو توفير الأعلاف من أجل العمل على زيادة الاستثمار الداجنى، والعمل على تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المستهلكين لأن التوجه نحو استيراد الأعلاف من الدول الأجنبية يؤدي إلى زيادة الأسعار”.

وأضاف “يجب أن يكون هناك رعاية بيطرية كاملة على مزارع الإنتاج الداجني من أجل زيادة الإنتاج، والتوجه نحو استثمار كير في هذا القطاع”، وأضاف” يجب على وزارة الزراعة وضع خطوط عريضة مع قيادات الدولة المصرية، ووضع سياسة تعاقدية لإنتاج مزيد من الأعلاف المصرية حتى نضمن الحصول على منتج بسعر مقبول”.

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