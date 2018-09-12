أسعار الكهرباء الجديدة 2018: قيمة زيادة تعريفة فاتورة الكهرباء

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أسعار الكهرباء الجديدة 2018، يمكنك الآن التعرف على قيمة زيادة التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء لشهر 9 من العام الجاري 2018، والتى سوف يتم الإعلان عنها غدا في مؤتمر صحفي سوف ينعقد باكر ، وسوف يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، عن الزيادة الجديدة في أسعار فاتورة الكهرباء، بحسب الشريحة الجديدة في تعريفة فاتورة الكهرباء، وسوف نتعرف من خلال المقال على نسبة الزيادة في الشرائح الجديدة ، وأيضا الدوافع الحقيقية وراء تلك الزيادة، وأبرز الأسباب وراء ارتفاع أسعار التعريفة الجديدة للكهرباء.

تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة 2018

إن الدافع وراء هذه الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء، هي من أجل تحقيق عائد عادل خاص بمرفق الكهرباء، وهذا من أجل القيام بالمشروعات التنموية والنهوض بقطاع الكهرباء في مصر، وذلك بهدف فتح المجال أمام الاستثمارات سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، والتي تعتمد بشكل كلي في عملية التشغيل على الطاقة، بكافة أنواعها ، والطاقة الكهربية بصفة حاصر لذلك يجب توافرها لأنها محور الأساس التي تقوم عليه كافة الصناعات.

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التعريفة الجديدة لأسعار فاتورة الكهرباء 2018

إن مرفق الكهرباء يحاول جاهدا عدم الضغط على المواطنين فيما يخص فاتورة الكهرباء بشكل يتجاوز إمكانيات المستهلك، من أجل هذا تهدف خطة رفع الدعم أن تكون ممتدة حتى سنة 2021، إذ يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخطوات مدروسة لرفع الدعم بشكل تدريجي، وهو الجهاز المسؤول عن تحديد تعريفة الكهرباء المتعلقة بالمستهلك، وسواء كان هذا الاستهلاك منزلي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، فهو يندرج تحت الدراسات التالية:

1. احتساب تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتي يتم تصميم تعريفة الكهرباء على أساسها.

2. يتم تقييم ومراجعة الهيكل التعريفي للكهرباء.

3. تقديم مقترحات بإعادة هيكلة التعريفة وإلغاء تدريجي للدعم وأن يقدم الدعم إلي من يستحق.

4ّ. إحتساب الأثر المنتظر من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى دخل الأسرة.

فمن المنتظر أن ينعقد مؤتمر صحفي يعلن من خلاله التعريفة الجديدة لسعر شرائح الكهرباء لعام 2018، ومن المعروف أنه سوف تخضع فواتير الكهرباء الجديدة إلى 7 شرائح، وهي كالتالي:

شرائح تعريفة الكهرباء الجديدة

الشريحة التعريفة بعد الزيادة التعريفة قبل الزيادة الشريحة رقم (1) تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعر الكيلو 22 قرشًا سعر الكيلو 13 قرشًا الشريحة رقم (2) تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات 30 قرشا 22 قرشا الشريحة رقم (3) تبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات 36 قرشا 28 قرشا الشريحة رقم (4) تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات 70 قرشا 55 قرشا الشريحة رقم (5) تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات 90 قرشا 75 قرشا الشريحة رقم (6) تبدأ من 651 إلى 1000 كيلو وات 135 قرش 125 قرشا الشريحة رقم (7) من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش 135 قرشا

إن احتياطي الشبكة القومية للطاقة الكهربائية بلغ اليوم 10 آلان ميجا وات، وهذا وفق تصريح من وزير الكهرباء والطاقة، وسوف يتم تشغيل المحطات بناء على احتياج المواطنين واستخدام الاحتياطي الخاص ببرنامج الصيانة، وبهذا نكون مهدنا الطريق لجلب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لأن أن الطاقة الكهربائية هي أولى عوامل جذب الاستثمار.

وقد ترتب على زياراة أسعار تعريفة الكهرباء زيادة أخرى في سعر المحروقات من مشتقات البترول من نفط وسولار وغاز طبيعي وأيضا أنبوبة البوتجار، لذلك يجب على المستهلك الترشيد في استهلاك مصادر الطاقة المتنوعة حتى لا يصبح تأثير إرتفاع الأسعار مؤثر فعال على ميزانية كل أسرة.