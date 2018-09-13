محاولة أمريكية لتنظيم محادثات تجارية جديد مع الصين قبل فرض جمارك إضافية

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أعلنت مصادر مطلعة “إن واشنطن تسعى لتنظيم محادثات تجارية جديدة مع دولة الصين في محاولة لتقديم فرصة إلى بكين لمعالجة القضايا التجارية، قبل فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعة جديدة من الجمارك الإضافية على الواردات الصينية”.

وقد أعلنت المصادر إلى الصحيفة الأمريكية “وول ستريت جورنال” عن قيام بعض المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية يقودهم ستيفن منتشين وزير الخزانة وقد أرسلوا خلال الفترة الأخيرة دعوة إلى نظرائهم من المسؤولين داخل الدولة الصينية تحت قيادة “ليو خه” رئيس مجلس الدولة، تتضمن اقتراحاً لإجراء اجتماع تجاري آخر ثنائي.

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وأوضحت المصادر “إن الجانب الأمريكي قد اقترح إجراء محادثات خلال الأسابيع القادمة، وقد طلب من الصين ترشيح وفد وزاري، مشيرين إلى إن الاجتماع الثنائي التجاري المقترح قد يعقد في بكين أو واشنطن”.

رفض المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على التقرير الصادر عن الصحيفة الأمريكية “وول ستريت جورنال”، كما أعلنت أحد المصادر إن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفاوض تعكس محاولة بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بذل مزيد من الجهد لدفع الدولة الصينية إلى تلبية المطالب الأمريكية قبل فرض الدفعة الثانية من الجمارك.

ويأتي “المقترح الأمريكي” مع استعدادات دونالد ترامب إلى فرض جمارك بشكل إضافي بقيمة تصل إلى مائتين مليار دولار على البضائع الصادرة من الدولة الصينية، بعد جولة أولى من فرض الجمارك، والتي بلغت حوالي خمسين مليار دولار أمريكي على بعض من السلع الصينية خلال وقت سابق من عام 2018.

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