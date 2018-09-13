تعرف على أرباح منجم السكري للذهب عن شهر أغسطس

Advertisements

تسلمت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، 4.875 مليون دولار أمريكي تحت حساب الأرباح من منجم السكري ، خلال شهر أغسطس المنصرم ، وذلك حسب ما قال المدير العام لشركة «سنتامين إيجيبت» والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب ، يوسف الراجحي.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أوضح الراجحي أن إنتاج منجم ذهب السكري خلال شهر يوليو بلغ نحو 1.1 طن ذهب ، حيث وصل إجمالي إنتاج الذهب منذ بدء الإنتاج في المنجم بداية 2010 حتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 110 أطنان ذهب.

Advertisements

شركة «سنتامين» الأسترالية المشغلة لمنجم ذهب السكري ، تحدثت عن انخفاض بنحو 25% في إنتاج منجم ذهب السكري خلال الربع الثاني من العام الحالي ، حيث وصل الإنتاج إلى 92.8 ألف أوقية ، مقارنة مع 124.6 ألف أوقية خلال الفترة ذاتها من العام 2017 ، رغم أن الشركة انتهت من تكسير نحو 18.415 مليون طن صخر ، مقارنة بـ17.793 من الربع الثاني في العام 2017.

وأوضحت الشركة الأسترالية ، أن ما فعلته جاء نظرا لانخفاض جودة الطبقات الحاملة للذهب ، متوقعة في الوقت ذاته ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكري خلال النصف الثاني من العام الحالي ، مدفوعا بالتحسينات المستمرة في موقع الحفر.

وأكد يوسف الراجحي ، أن الشركة سوف تحافظ على معدلات الإنتاج المتوقعة لكامل العام 2018 ، عند مستوى يتراوح بين 505 وحتى 515 ألف أوقية ، حيث أكدت الشركة أن مصنع التجهيز ينجز وفقا للتوقعات ، رغم انخفاض درجة التغذية.

وبحسب بيانات رسمية من شركة «سنتامين» ، تمثل صادرات منجم السكري نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية.

وتعمل في السوق المصري حاليا ، شركتين لإنتاج الذهب ، هما الشركة الفرعونية الأسترالية في منجم السكري ، وشركة «ماتزهولدنج» القبرصية التي تعمل في منجم «حمش» ، فضلا عن شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب ، هما «آتون ميننج» الكندية ، و«ثاني دبي» الإماراتية‪.