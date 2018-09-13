تقرير عالمي: مصر تبدأ تصدير الغاز المسال بعد انتهاء سبتمبر

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شهر أغسطس الحالي قد يكون آخر الشهور التي تستورد فيها الحكومة المصرية ، الغاز المسال من خارج البلاد ، بعد استلام شحنة غاز مسال في نهاية هذا الشهر ، حيث تستعيد بعد هذا الشهر دورها ، كدولة مصدرة للغاز المسال ، بحسب ما أورد موقع «إل إن جي وورلد شوبنج» الإنجليزي العالمي ، المتخصص في رصد حركة الشحن العالمي للغاز المسال.

وفي تقرير نشره الموقع الإنجليزي المتخصص في رصد حركة الشحن العالمي للغاز المسال ، اليوم الخميس ، الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، تبيّن أن وزارة البترول والثروة المعدنية ، تسعى إلى خفض أنشطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد في العين السخنة ، على ساحل البحر الأحمر ، والتي استضافت حتى وقت قريب ، وحدتي تخزين وإعادة توضيع عائمة FSRUs طاقتها 170 ألف متر مكعب لكل منهما.

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وأضاف موقع «إل إن جي وورلد شوبنج» ، أن فترة مصر القصيرة كمستورد للغاز الطبيعي المسال ، وصلت إلى نهايتها ، في ذات الوقت الذي تبدأ فيه محطتا التصدير المتعطلتان سابقا في مصر ، زيادة إنتاجهما.

وذكر التقرير كذلك ، أن وزارة البترول وشركة يونيون فينوسا الإسبانية للغاز UFG ، وهي مشغل لمصنع تسييل الغاز الطبيعى في دمياط في دلتا النيل ، وافقا على إعادة تشغيل الصادرات من المصنع ، بعد أن حصلت الشركة الإسبانية التي تدير المصنع بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية ، حصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع ، على تسوية بقيمة ملياري دولار أمريكي ، من قبل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار. التابع للبنك الدولي ICSID. وقبل عدة سنوات ، رفعت الشركة المشغلة للمصنع دعوى ضد مصر ، شاكية من أن الحكومة قطعت تدفق الغاز إلى محطة تسييل دمياط التي تملك 80% منها.

وتوقع التقرير ، أن تتم تسوية المبلغ عن طريق تجديد إمدادات الغاز إلى محطة تسييل دمياط ، بدلا من النقد ، ما يدعم الاستئناف المبكر لصادرات الغاز الطبيعي المسال من النقد.

كما تحدث التقرير عن إمكانية أن يبدأ مصنعا التسييل في دمياط وإدكو ، بإنتاج قدراتهما التصميمية للغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العام 2019.