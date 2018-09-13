تعاملات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة.. ورأس مال السوق يخسر 9.8 مليار جنيه

Advertisements

اختتمت البورصة تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 9.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 849.637 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 178 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 601 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 18.1 ألف عملية لـ180 شركة.

Advertisements

تعاملات المصريين سجلت نسبة 62.28% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 29.1% ، واستحوذ العرب على نسبة 8.62% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 43.17% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 56.82%.

صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 1.4 مليون جنيه ، 43.1 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 294 ألف جنيه ، 15.2 مليون جنيه ، 24.6 مليون جنيه ، 4.4 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.16% ، حيث أغلق عند مستوى 15308 نقطة ، بينما نزل مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.79% ، حيث أغلق عند مستوى 2450 نقطة ، وكذلك هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.15% ، حيث أغلق عند مستوى 14866 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.59% عند مستوى 742 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.07% ، حيث أغلق عند مستوى 1900 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فهبط بنسبة 0.14% ، حيث وصل إلى مستوى 459 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 114 شركة ، ولم تتغير مستويات 46 شركة وظلت ثابتة كما هي.