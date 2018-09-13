تصريحات هامة من الإسكان عن مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة

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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي بإن “إجمالي قيمة الاستثمارات في مدينة أسيوط الجديدة قد سجلت 4.1 مليار جنيهاً مصرياً، بينما سجلت خطة العام المالي خلال عام 2018/ 2019 ما يقارب من نحو مائتين وسبعة وأربعين مليون جنيه مصري”.

وأشار “أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 11280 وحدة سكنية في أربعمائة وسبعين عمارة سكنية التابعة إلى الإسكان الاجتماعي، بتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه مصري، وجاري العمل على تنفيذ 648 وحدة سكنية أخرى في سبعة وعشرين عمارة سكنية”.

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وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة المهندس أحمد إبراهيم محمد قائلاً “تم تنفيذ خمسة عشر مبنى خدمي من اجل خدمة مناطق الإسكان الاجتماعي وهي مدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، وأربعة حضانات، وستة أسواق تجارية، ووحدتان صحيتان، ومبنى نقطة إطفاء”.

وأضاف “أنه جاري العمل على تنفيذ أثنى عشر مبنى خدمي، وهى عبارة عن مدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، وحضانة، وسوقان تجاريتان، ووحدة صحية، ونقطة شرطة، ومسجد، ومركز شباب، وملعب ثلاثي، وملعب خماسي، إلى جانب إقامة مخبز”.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم محمد قائلاً “تم تنفيذ كامل البنية التحتية للكتلة الحالية، و التوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لتوسعات جنوب غرب المدينة، حيث تم الانتهاء أعمال شبكات المياه والصرف، وجاري العمل على تنفيذ شبكة الكهرباء، وقد بلغت نسبة الإنجاز خمسة وتسعين في المئة، وجاري العمل على تنفيذ أعمال الأسفلت بالمنطقة، وقد سجلت نسبة الإنجاز ما يقارب من خمسين في المئة”.

وأضاف قائلاً “جاري العمل على تنفيذ اثنين وعشرين مبنى خدمي في مدينة أسيوط الجديدة، ما بين مدارس للتعليم الأساسي، وأخرى للتعليم الثانوي، وحضانات للأطفال، وإقامة نقطة شرطة، إلى جانب إقامة وحدات صحية، وأسواق تجارية، ومراكز شباب، وملاعب، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ ازدواج طريق الصعيد البحر الأحمر بطول اثنين وعشرين كيلو متر”.

سجلت نسبة الإنجاز في الطريق خمسة وثمانين في المئة، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت بمنطقة مائة فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وبلغت نسبة الإنجاز ما يقارب من خمسة وسبعين في المئة، وجاري العمل على تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملاً التنسيق بين العمارات، وبلغت نسبة الإنجاز ما يقارب من خمسة وثلاثين في المئة، وجاري العمل على تنفيذ أعمال تنسيق الموقع “في منطقة الزهور”.

وأضاف قائلاً “سجلت نسبة الإنجاز حوالي ستين في المئة في تنفيذ أعمال تنسيق الموقع في منطقة الزهور، وسجلت نسبة أربعين في المئة في أعمال تنسيق الموقع للمجاورتين الأولى والرابعة بمنطقة رجال الأعمال، وسجلت نسبة تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير والري في مناطق ابني بيتك حوالي خمسة وسبعين في المئة”.

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