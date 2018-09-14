تصريحات هامة من البترول بخصوص إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي

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قام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس “طارق الملا” بزيارة تفقدية إلى محطة المعالجة البرية التابعة لحقل ظهر بمنطقة الجميل القائمة في محافظة بورسعيد، بحضور ايما مارشيجلية رئيس مجلس إدارة شركة إيني الإيطالية، والرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية قائلاً “إن عقد مجلس إدارة شركة إيني الإيطالية اجتماعها السنوي في موقع حقل ظهر يعس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول المصري وبين الشركة الإيطالية، ويؤكد أن الشركة تعد شريك استراتيجي حريص على دعم التعاون القائم مع قطاع البترول”.

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وأوضح الوزير “أن حقل ظهر قد نجح في تحقيق أرقام قياسية قد ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي لجمهورية مصر العربية من الغاز الطبيعي بما يعود بالعديد من الفوائد على اقتصاد الدولة المصرية، وقد أصبحت الدولة المصرية محط أنظار شركات البترول العالمية وجذبهم للعمل داخل الدولة المصرية في ضوء النجاح المبهر لمشروع حقل ظهر”.

وأشار قائلاً “إن إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي قد تضاعف ستة مرات منذ افتتاح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي باكورة إنتاجه خلال شهر يناير لعام 2018، بمعدل إنتاج ثلاثمائة وخمسين مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى اثنين مليار قدم مكعب يومياً بسبب العمل الدؤوب من الجانبين ودعم الرئيس المصري المستمر من أجل سرعة الانتهاء من جميع مراحل إنتاج حقل ظهر”.

وأضاف وزير البترول “إن عقد مجلس إدارة شركة إيني الإيطالي تؤكد على النجاح المشترك الذي تحقق بين الجانبين، ويدعم مسيرة عمل إيني في جمهورية مصر العربية التي امتدت لأكثر من خمسة وستين عاماً حققت خلالها العديد من الاكتشافات الهامة ومنها حقول أبو ماضي، و حقل بلاعيم، وحقل نورس”.

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