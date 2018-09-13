الاستقرار يسيطر على أداء شهادات الإيداع المصرية ببورصة لندن

Advertisements

سادت حالة من الاستقرار على أداء “شهادات الإيداع المصرية” المدرجة في “بورصة لندن” خلال تعاملات اليوم الموافق الخميس باستثناء “شهادات ايداع البنك التجاري الدولي” والتي شهدت ارتفاع في تعاملاتها اليوم.

ارتفعت شهادات “إيداع البنك التجاري الدولي” بنسبة مئوية تقدر بحوالي 2.54% بارتفاع 0.12 نقطة لتسجل 4.64 دولار أمريكي، حيث كان أعلى مستوى لشهادات إيداع البنك التجاري الدولي عند مستوى 4.64 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند مستوى 4.48 دولار.

Advertisements

استقرت خلال تعاملات اليوم في بورصة لندن شهادات “إيداع مؤسسة هيرميس” عند مستوى 1.78 دولار أمريكي، وقد كان أعلى مستوى لتلك الشهادات حوالي 1.80 دولار، وأدنى مستوى لها حوالي 1.74 دولار.

حافظت شهادات “إيداع شركة أوراسكوم القابضة للتنمية” على مستواها خلال تعاملات اليوم في بورصة لندن عند مستوى 17.70 دولار، كما استقر أيضا أداء شهادات إيداع “أوراسكوم تيليكوم” عند مستوى 0.20 دولار، واستقر أداء شهادات إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند مستوى 5.35 دولار.

أقرا المزيد خبيرة تقترح إنشاء مؤشرين جديدين في البورصة المصرية