تعرف على خطة وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد معيط وزير المالية

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، قال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ومن بينها المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها.

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وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع ، أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي ، على المستهدفات والالتزامات كافة ، تمهيدا لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق في نهاية العام الحالي.

وقدم الدكتور محمد معيط خلال الاجتماع ، تقريرا بشأن الموقف التنفيذي للموازنة العامة ، وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات ، إضافة إلى مستهدفات الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019.

واستعرض وزير المالية ، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة ، بهدف إعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ، والموقف التنفيذي للانتهاء من ضرائب المهن الحرة ، بما في ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية ، والتي تتم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للمصلحة ، إضافة إلى مراجعة التشريعات الضريبية ، واستحداث تشريعات جديدة بهدف تطوير أداء مصلحة الضرائب.

كما استعرض وزير المالية ، الإجراءات التي تمت تنفيذا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات ، والخطة الزمنية لإنهاء التسويات في إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.