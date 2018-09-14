البنك الاهلي المصري و 4 بنوك يمنحون تمويلاً لـ أوليكس بـ 2.4 مليار جنيه

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أبرمت 5 بنوك مصرية صفقة تمويلية كبرى بالقطاع المصرفي المصري حيث قامت البنوك بعقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيهاً مصرياً لصالح “الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أوليكس”.

وقد تم عقد تلك الصفقة تحت قيادة “البنك الأهلي المصري” باعتباره ضامن التغطية ووكيل الضمان والتمويل، و”بنك أبوظبي الأول” بصفته المرتب الرئيسي الأولى، وبنك الحساب.

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وقد تم عقد الصفقة بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري “هشام عكاشة”، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري “يحيى أبو الفتوح”، ورئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري شريف رياض، رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس الدكتور “شريف زيادة”، والعضو المنتدب من بنك أبوظبي الأول أحمد إسماعيل.

كما عقد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس حسين رفاعي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمرو الشافعي، ورئيس قطاعات تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي طارق دويدار.

وقد أعلن بعد توقيع عقد التمويل هشام عكاشة قائلاً “إن تلك الصفقة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات، حيث يحرص البنك الأهلي المصري على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصري”.

وأضاف “يترتب على هذا ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في جميع المجالات”، وأضاف “إن البنك الأهلي المصري ومجموعة البنوك المشاركة في التمويل كان لها دور بارز في العمل على توفير التمويلات اللازمة من أجل تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بما عزز من قدرات هذه المشروعات، ومكانتها في العمل على تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج”.

وأكد “يمنح البنك الأهلي المصري تلك الصفقات والقروض المشتركة العناية الفائقة، كما يسعى البنك إلى المساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية والعمل على سد الفجوات التجارية داخل السوق المصري، وخصوصاً في أعقاب خطوات الإصلاح الاقتصادي، وقرار تحرير سعر الصرف، الذي عمل على إتاحة فرص تنافسية أكبر للاستثمار في جمهورية مصر العربية”.

وأضاف يحيى أبوح الفتوح “إن البنك الأهلي المصري قد شارك خلال الـ 5 سنوات السابقة في العديد من التحالفات المصرفية مع مجموعة من البنوك التي قامت بالعمل على ترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من المشروعات الصناعية”.

وأكد “على احترافية وسرعة أداء، وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بالمشروعات الكبرى، والقروض المشتركة، وتفانيهم لإنجاز مثل تلك الصفقات، إضافة إلى شبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية المصرية، والبنوك الخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية”.

وأعلن شريف رياض “إن التمويل الذي تبلغ قيمته حوالي 2.4 مليار جنيهاً مصرياً يستهدف إقامة مجمع صناعي متكامل من أجل استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة مستهدفة بنحو 1.5 مليون طن سنوياً، والذي يمثل 61% من التكلفة الاستثمارية لإقامة المجمع، والذي يعتبر أكبر الاستثمارات في هذا المجال في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط كما يستهدف تمويل احتياجات رأس المال العامل للمشروع، والذي سوف يتم ضخه عن بدء التشغيل الفعلي للمشروع”.

وأضاف “إن فترة التمويل تصل إلى سبعة سنوات شاملة فترتي السحب والسماح، وإن تحالف البنوك المانحة للتمويل يتكون من كل من البنك الأهلي المصري بحصة إجمالية قدرها مليار جنيهاً مصرياً، وبنك أبوظبي الأول بحصة قدرها أربعمائة وثمانين مليون جنيهاً مصرياً، وبنك القاهرة بحصة قدرها ثلاثمائة وسبعين مليون جنيهاً مصرياً، والبنك العربي بحصة ثلاثمائة وخمسين جنيهاً مصرياً، وبنك قناة السويس بحصة قدرها مائتي مليون جنيهاً مصرياً”.

وأكد الدكتور شريف زيادة قائلاً ” أن الهدف الرئيسي من إقامة المشروع هو العمل على تعزيز التكامل الصناعي والمنافسة المحلية والدولية، والعمل على توفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية، وأقل تكلفة داخل السوق المصري والعربي، دعماً للاقتصاد الوطني، حيث يستوعب المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والإكساب”.

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