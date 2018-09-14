بروتوكول تعاون بين “البنك الأهلي” و “دانون” لدعم المشروعات الصغيرة للشباب

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قام رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، ورئيس مجلس إدارة شركة دانون بمنطقة شمال شرق إفريقيا هنري ديليبين بتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر من خلال “مشروع العمدة”.

وتقوم فكرة مشروع العمدة على تملك الشباب “سيارات مجهزة” يتم تزويدها بتشكيلة مناسبة من “منتجات الشركة”، وتتحمل شركة دانون مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين جنيهاً شهرياً من قيمة القسط الشهري للسيارات وتجهيزاتها.

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وبعد أن تم توقيع البروتوكول صرح يحيى أبو الفتوح قائلاً “يأتي توقيع البروتوكول مع شركة دانون التي تعد من الشركات الرائدة في مجال صناعة منتجات الألبان في إطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، ومشروعات الشباب بصفة خاصة”.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى وضع “منظومة متكاملة” من الحلول الفنية والمالية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه لتوفير التمويل اللازم للشباب من أجل تملك سيارة مجهزة لتوزيع منتجات شركة دانون، مع تزويد مالك السيارة بالخطة التسويقية والنطاق الجغرافي لها من أجل مساندة الشباب في الترويج لتلك المنتجات إلى جانب تحمل دانون حوالي خمسين في المئة من قيمة القسط الشهري للسيارة المجهزة بحد أقصى ثلاثة آلاف ومائتين جنيهاً شهرياً بما سوف يكون له تأثير مباشر على اقتصاديات المشروع، وتحقيق ربح جيد لمالك السيارة”.

وأشار “أنه سوف يتم منح التمويل في نطاق أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك، وبإجراءات سهلة ومبسطة بما يضمن جودة الخدمة، وسرعة اتخاذ القرار من خلال جميع مراكز الائتمان، وفروع البنك بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية”.

أوضح رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ممدوح عافية قائلاً “إن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك سجلت ما يقارب من 49 مليار جم لعدد ثلاثة وستين ألف عميل في نهاية أغسطس 2018 والتي من المخطط زيادتها لتصل الى مائة مليار جنيهاً مصرياً في نهاية عام 2020، كما استفاد من مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 27.4 ألف مشروع أتيح لهم تسهيلات بمبلغ 32.9 مليار جنيه مستخدمة بنحو 26 مليار جنيه بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف”.

وقد أعلن هنري ديليبين قائلاً “إن برنامج العمدة الذي قد تم إطلاقه منذ بداية عام 2010 بدعم من صندوق دانون للبيئة الإيكولوجية، وشركة دانون مصر بهدف المساهمة في تحسين صحة المواطنين في المجتمعات الريفية من خلال توفير مجموعة مختارة من المنتجات الصحية إلى جانب خلق فرص عمل للموزعين الصغار، وتحسين دخل التجار من خلال الدعم المقدم من البنك الأهلي المصري الذي سوف يساهم في المشروع، إلى جانب العمل على توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال من الشباب”.

وأكد “إن البروتوكول يعزز التزام الشركة بتطوير المشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم إلى رواد الأعمال الشباب المصريين حيث أن شركة دانون لديها أهداف بعيدة المدى مستوحاة من قناعة الشركة بارتباط صحة الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها حيث تساهم تلك الأهداف في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة حيث تلتزم الشركة بتحقيق النمو بطريقة شاملة، وتمكين موظفي الشركة من العمل مع الشركاء لخلق شراكة ذات قيمة عالية ومستدامة، وهذا ينعكس على الشركة مع البنك، والتي تعد خطوة هامة لتحقيق هذه الأهداف في مصر”.

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