نائب اللجنة الإقتصادية بالبرلمان: البورصة المصرية تسير فى خطى إيجابية

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تحدث النائب محمد بدراوى أحد أعضاء اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب قائلا: لقد وصلت البورصة أثناء الفترة الحالية إلى نتائج فى غاية الأهمية ، وبالأخص وأن البورصة هي واحدة من أبرز مؤشرات الإقتصاد الهامة ، مشيرا إلي أن مؤشر البورصة الرئيسي يسير فى خطى إيجابية وصعد من بداية السنة حتى اليوم ، وأكد أن الولوج لسوق مشتريات أجانب شئ جيد ، غير أن مشتريات المصريين لاتزال هي الغالبة فى البورصة المصرية .

البورصة المصرية

وأشار النائب محمد بدراوى فى تصريح له أن المدة القادمة سوف تطرح بعضا من حصص شركات قطاع الأعمال ، وسوف يتم البدء بطرح نسبة 4.5 من شركة الشرقية للدخان، وهذه الخطوة سوف تحسن من الحركة في البورصة خلال الوقت القادم ، إن التعاملات والتداولات بالبورصة تدور حوالى مليار جنيه بشكل يومي ، ومتوسط تداولات السنة معدل جيد، إن البورصة سوف تحسن من نشاطها في الفترة القادمة مدفوعة باطروحات شركات قطاع الأعمال والتى وصلت لحوالي 24 شركة وسوف يتم طرحهم بالتوالي في الفترة الآتية ثم اطروحات أخرى بالمجالات المتنوعة .

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لقد حققت البورصة نجاحا فى عملية جذب مشتريات أجنبية كبيرة، حيث وصل صافى المشتريات الأجنبية على الأسهم في البورصة في نوفمبر سنة 2016 وحتى ختام الأسبوع الماضى لنحو 19 مليار جنيه، ووصل صافى المشتريات أثناء الفترة من يناير سنة 2017 وحتى ختام الأسبوع الماضى لنحو 12 مليار جنيه، واستمرت المشتريات في تحسن ملحوظ، وبلغت أثناء الفترة من يناير سنة 2018 وحتى ختام الأسبوع الماضى لنحو 6.2 مليار جنيه.