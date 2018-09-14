كيف تستفيد من تراجع سعر الذهب في الادخار؟

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يواصل معدن الذهب انخفاض أسعاره ، للشهر الثاني على التوالي في مصر ، حيث تراجعت أسعاره عالميا ، بسبب قوة العملة الأمريكية «الدولار» ، وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ورفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات للاستفادة مم التراجع الكبير في سعر الذهب في مصر ، وهي كما يلي:

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1. استغلال الانخفاض الحالي فى سعر عيار 21 وشرائه ، سواء بغرض الاستثمار أو كهدايا ، حيث إنه سجل سعرا متراجعا للغاية في الوقت الحالي ، عند 602 جنيه للجرام ، في الوقت الذي سجل فيه الذهب للعيار ذاته ، نحو 665 جنيها في مطلع العام الحالي.

2. الاستثمار في الجنيهات الذهبية ، أفضل أنواع الادخار ، حيث إنه عند بيع الجنيه الذهب ، لا يتعرض صاحبه لخسارة في «المصنعية».

3. يجب التركيز على شراء المصوغات والمشغولات الذهبية ذات المصنعية الأقل ، والابتعاد عن شراء الأطقم الكاملة.

4. عند شراء الذهب بهدف الادخار ، يفضل الابتعاد عن شراء عيار أقل من 21 ، حيث كان الأعيرة الأخرى سواء كانت (18 – 14 – 12) ، ليس عليها إقبال بحجم عيار 21.

5. من الأفضل استغلال فترة تراجع الطلب على الذهب في الوقت الحالي ، وتحديد نوع ادخارك في الذهب ، لكن المفضل هو الاستثمار في «السبائك والجنيهات الذهبية».