بالأرقام.. 4 ملايين طن صادرات مصر من الخضراوات والفاكهة

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نجحت مصر هذا العام ، في تصدير كمية كبيرة من الخضراوات والفاكهة ، إلى دول العالم المختلفة ، حيث بلغت هذه الكميات حتى اللحظة ، نحو 4 ملايين و40 ألف طن من الخضراوات والفواكه.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل صادرات مصر إلى مختلف دول العالم من الخضراوات والفواكه ، وهي كما يلي:

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1. صدّرت مصر موالح ، بكمية بلغت مليون و 618 طنا.

2. صدّرت مصر 757 ألفا و 476 طنا من البطاطس.

3. صدّرت مصر 253 ألفا و400 طن من البصل.

4. صدّرت مصر 98 ألفا و100 طن من العنب.

5. صدّرت مصر 15 ألفا و754 طنا من الفراولة.

6. صدّرت مصر 14 ألفا و913 طنا من الفاصوليا.

7. صدّرت مصر 12 ألفا و703 أطنان من الثوم.

8. صدّرت مصر 5 آلاف و161 طنا من الفلفل.

9. صدّرت مصر 7500 من محصول الرمان.

10. صدّرت مصر 1280 طنا من الباذنجان.

11. صدّرت مصر 10 آلاف و200 طن من محصول المانجو.

12. صدّرت مصر 5 آلاف و573 طنا من محصول الخيار.

13. صدّرت مصر 2620 طنا من محصول الجوافة.