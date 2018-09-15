«المالية» توضح حقيقة زيادة الضرائب المفروضة على دخول المواطنين

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علق مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب ، أسامة توكل ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نيّة الحكومة زيادة الضرائب المفروضة على دخول المواطنين ، قائلا إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن ، ما هي إلا شائعات.

وفي مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» ، قال أسامة توكل ، إن وزارة المالية أطلقت مؤخرا ، مبادرات عدة لمساعدة المواطنين ، كان من بينها زيادة حد الإعفاء ، ووضع قانون الخصم الضريبي لمساعدة الأجور الأقل دخلا لخصم قيمة الضرائب ، وتعديل السداد في المادة رقم 111 في قانون ضرائب الدخل ، للسماح للممول بتسديد الضريبة ثم غرامة التأخير ، والمبادرة الأخيرة كانت الموافقة على القانون رقم 174 لسنة 2018 ، الخاص بتجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

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ولفت مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب ، إلى أن الحكومة لا تزيد الضرائب ، كما أن سياسة وزارة المالية معلنة بحفظ استقرار السياسات المالية ، ولا تستطيع زيادة سعر الضريبة ، حيث إن المستثمرين حين يبدأوا في وضع دراسة الجدوى ، يعرفون أعمالهم المتاحة في مصر ، والوزارة خفضت الضريبة من 25 % حتى 22.5%.

وأضاف أسامة توكل ، أن الشائعات تهدف إلى حدوث بلبلة في المجتمع ، فضلا عن التشكيك في الجهد الذي تبذله الدولة ، موضحا أن الحكومة حاولت في الفترة السابقة ، تقديم مبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل ، ولا يوجد انعقاد لمجلس النواب ، ولا زيادة في ضريبة بحكم الدستور إلا بقانون ، يعرض على مجلس النواب ، ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية.