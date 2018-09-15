كل ما تريد معرفته عن مشروع «سكن مصر».. 17 ألف وحدة في 721 عمارة ‪ 

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تفقد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مشروع سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة ، الذي يشهد معدلات تنفيذ مرتفعة ، رغم التحديات التي واجهت شركات المقاولات ، والتي تتعلق بالتربة والتضاريس وخلافه.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن مشروع سكن مصر ، وهي كما يلي:

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1. تبلغ إجمالي استثمارات مشروع سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة ، 5.5 مليار جنيه مصري.

2. يتضمن مشروع سكن مصر ، 17 ألف وحدة بواقع 721 عمارة.

3. تتراوح مساحة الوحدات في مشروع سكن مصر ، بين 106 و118 مترا مربعا.

4. يعمل في مشروع سكن مصر ، أكثر من 35 شركة مقاولات ، و12 مكتبا استشاريا.

5. تتوزع عمارات مشروع سكن مصر ، في مناطق «غرب الجامعات ، أرض المعارض 1 ، وأرض المعارض 2».

6. تتميز منطقة مشروع سكن مصر ، بقربها من مشروع دار مصر ، ومحور الجامعة الأمريكية.

7. تتضمن المنطقة الثانية من مشروع سكن مصر ، 228 عمارة في منطقة التجمع الثالث ، والتي تتميز بأنها منطقة آهلة بالسكان.

8. من المقرر إنهاء وحدات المرحلة الأولى والثانية في مشروع سكن مصر ، قبل نهاية العام المقبل.

9. يحاط بمشروع سكن مصر ، سياج شجري طبقا لما حددته كراسة الشروط.

10. يتضمن مشروع سكن مصر ، عدد من الخدمات التي تؤهله للسكن به ، بمجرد تسليمه للمواطنين.