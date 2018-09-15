تعرف على حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر

Advertisements

ارتفع حجم التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر ، حيث سجلت ملياري جنيه ، في الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2018 ، سواء عن طريق الجمعيات التي يتعامل معها الجهاز ، أو عن طريق الإقراض والتمويل المباشر ، وذلك حسب ما قالت الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، نيفين جامع.

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أوضحت نيفين جامع حجم التمويلات التي قدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، للمشروعات التي نُفذت منذ مطلع العام الحالي 2018 ، وحتى شهر يوليو الفائت ، لافتة إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ضخ 3.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، ويسعى لتخطي حاجز الـ6 مليارات جنيه ، في نهاية العام 2018.

Advertisements

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن جمعيات التمويل تستحوذ على نحو 20 % من محفظة التمويل متناهي الصغر ، وأن جهاز المشروعات يدعم الجمعيات فئات (أ ، ب ، ج) ، لكن هناك اهتماما خاصا بتمويل الجمعيات فئة (ج) ، التي لا تستطيع الحصول على تمويلات من البنوك.

وزادت نيفين جامع ، قائلة إن صاحب المشروع متناهي الصغر ، يبدأ الحصول على تمويل لمشروعه وهو تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي ، وبعد ذلك يسعى للحصول على التصاريح والمستندات اللازمة للتحول نحو المنظومة الرسمية ، وأضافت: « نحن نساعدهم في ذلك بتسهيل إجراءات حصولهم على التصاريح اللازمة».

وفي سياق مختلف ، قالت الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن معرض تراثنا ، يهدف إلى الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية ، وأن دعم هذا القطاع يكون إما عن طريق التمويل ، أو توفير الدعاية والترويج ، وهو ما يهدف إليه الجهاز من هذا المعرض ، موضحة أن جهاز المشروعات كان ينظم معرض ديارنا ، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وبعد ذلك اتجه نحو تنظيم معرض مستقل ، بدأت فكرته خلال المشاركة بجناح خاص بمعرض في البحرين.

وبشأن خطة المعارض ، أوضحت نيفين جامع ، أن الجهاز سوف يشارك في سلسلة معارض ، بينها معارض «أهلا مدارس» ، المزمع انطلاقها خلال أيام ، كما أن هناك 3 معارض للأثاث في محافظة دمياط ، سوف ينظمها الجهاز في الفترة المقبلة.