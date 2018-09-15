الحكومة تعتمد 1.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

منذ 33 دقيقة أخبار الاقتصاد
الحكومة تعتمد 1.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
هالة السعيد,موظف حكومي,منحة الماجستير للأعمال الدولية

اعتمدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، اليوم السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مبلغ 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2018 / 2019 ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بالعمل في ملف إدارة منظومة المياه.

وفي بيان صحفي عنها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، أن الاعتماد استجابة لتوجه الدولة نحو دعم البنية التحتية ، حيث توزع الاعتمادات لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي في الوجه القبلي بواقع مليار جنيه ، حيث تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة نقص الموارد المائية ، فضلا عن 100 مليون جنيه لتوفير السيارات والمعدات اللازمة لمواجهة السيول في محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية.

وتضمنت الاعتمادات كذلك ، 250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية في محافظتى القاهرة والجيزة ، للإسراع في إنجاز أعمال الطرق ومترو الأنفاق ، و150 مليون جنيه لاستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب أبوعويقل في القاهرة بطاقة 500 ألف م3/ يوم.

ولفتت وزيرة التخطيط ، إلى أن الاعتمادات الجديدة تهدف لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين ، ومعالجة الفجوات التنموية وإحداث تنمية مكانية متوازنة ، بما يضمن العدالة في تحقيق التنمية المستدامة واستفادة المناطق المحرومة ، وفقا لنهج الأولويات الذي تتبناه الحكومة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد ، أن القضاء على مشكلات المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري ، موضحة أن الحكومة مهتمة إعطاء دفعة قوية لإنهاء المشروعات المتعثرة ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وفقا لجدول زمني محدد ، حيث تم تصنيف المشروعات على مستوى القطاعات والمحافظات ، وإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذي لكل منها ، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات للقضاء على مشكلة نقص الموارد المائية ، وتوفير مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.

وزادت وزيرة التخطيط ، أن مشروعات البنية التحتية للحكومة ، خاصة في مجالات الإسكان والطاقة والمياه ، تساعد على دعم التقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.