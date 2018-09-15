الحكومة تعتمد 1.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

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اعتمدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، اليوم السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مبلغ 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2018 / 2019 ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بالعمل في ملف إدارة منظومة المياه.

وفي بيان صحفي عنها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، أن الاعتماد استجابة لتوجه الدولة نحو دعم البنية التحتية ، حيث توزع الاعتمادات لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي في الوجه القبلي بواقع مليار جنيه ، حيث تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة نقص الموارد المائية ، فضلا عن 100 مليون جنيه لتوفير السيارات والمعدات اللازمة لمواجهة السيول في محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية.

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وتضمنت الاعتمادات كذلك ، 250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية في محافظتى القاهرة والجيزة ، للإسراع في إنجاز أعمال الطرق ومترو الأنفاق ، و150 مليون جنيه لاستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب أبوعويقل في القاهرة بطاقة 500 ألف م3/ يوم.

ولفتت وزيرة التخطيط ، إلى أن الاعتمادات الجديدة تهدف لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين ، ومعالجة الفجوات التنموية وإحداث تنمية مكانية متوازنة ، بما يضمن العدالة في تحقيق التنمية المستدامة واستفادة المناطق المحرومة ، وفقا لنهج الأولويات الذي تتبناه الحكومة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد ، أن القضاء على مشكلات المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري ، موضحة أن الحكومة مهتمة إعطاء دفعة قوية لإنهاء المشروعات المتعثرة ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة وفقا لجدول زمني محدد ، حيث تم تصنيف المشروعات على مستوى القطاعات والمحافظات ، وإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذي لكل منها ، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات للقضاء على مشكلة نقص الموارد المائية ، وتوفير مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.

وزادت وزيرة التخطيط ، أن مشروعات البنية التحتية للحكومة ، خاصة في مجالات الإسكان والطاقة والمياه ، تساعد على دعم التقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.