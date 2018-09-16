ترامب يفرض رسوم جديدة على سلع الصين يوم الأثنين القادم

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أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن فرض “رسوم جمركية جديدة” على واردات الدولة الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي مائتين مليار دولار أمريكي بحلول يوم الاثنين القادم.

وقد نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها “إن الرسوم الجمركية سوف تكون بنحو عشرة في المئة، وهو ما يقل عن الرسوم البالغة نسبتها خمسة وعشرين في المئة التي جرى الإعلان عنها عندما أعلنت الإدارة الأمريكية للمرة الأولى أنها سوف تدرس في هذه الجولة من الرسوم”.

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وأعلنت وكالة الأنباء “رويترز” إن البيت الأبيض لم يرد على طلب التعليق، وقد صرحة وكالة “بلومبرج” يوم الجمعة السابق أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمر مساعديه بالمضي قدماً في فرض رسوم جمركية على “منتجات الدولة الصينية بصورة إضافية بنحو مائتين مليار دولار.

سعى ستيفن منتشين وزير الخزانة على استئناف المحادثات مع الدولة الصينية من أجل تسوية الحرب التجارية، وقد أثر التقرير الصادر عن “بلومبرج” بشكل فوري على “الأسواق المالية”، وقد قاد الأسهم الأمريكية للانخفاض، وقد غذى انخفاضات تداول العملة الصينية “اليوان” في التعاملات الخارجية.

وقد حقق مؤشر العملة الأمريكية “الدولار” مكاسب، ودفع مؤشر “ستاندرد آند بورز” خمسمائة إلى التراجع، وتأتي الخطوة بعد أسبوع من طرح الرئيس الأمريكي احتمال فرض “رسوم جمركية على واردات الدولة الصينية” بقيمة مائتين مليار دولار، وتهديده أيضا “بفرض رسوم” على سلع بقيمة تصل إلى مائتين وسبعة وستين مليار دولار، وقد فرض الرئيس الأمريكي بالفعل رسوم جمركية على السلع الصينية بقيمة خمسين مليار دولار.

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