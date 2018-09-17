الصين تعلن موقفها من القرار الأمريكي الخاص بفرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها

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صرحت “صحيفة وول ستريت جورنال” نقلاً عن عدد من المسؤولين داخل الدولة الصينية تصريحاتهم إن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في أي محادثات تجارية مقترحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إذا مضت إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قدماً في تهديده الجديدة بفرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية إجراء محادثات خلال وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، لكنها في نفس الوقت مضت قدماً في تنفيذ خططها الهادفة إلى فرض رسوم جمركية بشكل إضافي على عدد من المنتجات الصينية تبلغ قيمتها ما يقارب من مائتين مليار دولار أمريكي بحسب التصريحات الواردات عن الصحيفة الأمريكية.

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وقد نقلت “صحيفة وول ستريت جورنال” عن أحد المسؤولين الصينيين قوله “إن الدولة الصينية لن تجري مفاوضات والبندقية موجهة إلى رأسها”، وبحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز” اقترح عدد من المسؤولين الصينيون أن يقدموا المشورة إلى قادة بلاده وهي فرض الدولة الصينية حدود على بيع المكونات وكذلك الإمدادات التي تحتاجها الشركات الأمريكية مستخدمة بذلك “قيود تصدير” لتهديد سلاسل إمداداتها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن ستيفن منتشين وزير الخزانة الأمريكي قد اقترح بدء “محادثات تجارية جديدة” مع دولة الصين مع قرب حلول العشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018.

شرعت الدولة الصينية في مناقشة خطط حضورها لإجراء المحادثات التجارية الجديدة، ولكنها بدأت تعيد التفكير في المشاركة في تلك المحادثات مع تداول بعض الأنباء عن احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها.

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