تفاصيل اجتماع الحكومة لبحث خطط التوسع في إقامة المناطق اللوجستية

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يتابع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي خطة التوسع في إقامة مناطق لوجستية وتجارية، وجاء ذلك خلال عقد اجتماع اليوم الموافق الاثنين السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري 2018.

حضر فعاليات الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات الاجتماع على إن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية يعد من أبرز الخطط التي تهتم بها الحكومة المصرية، وتهتم أيضا بمتابعتها وتحقيق تقدم مستمر ودائم بها.

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وشدد رئيس الحكومة المصرية “إن المناطق اللوجستية تمُد أذرع الخدمات، والاستثمار، والتنمية إلى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتعمل على تحقيق طفرة في التجارة الداخلية، من خلال إتاحة فرص استثمارية وفرص للعمل لأبناء جمهورية مصر العربية في جميع المحافظات، مما يساهم في العمل على تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير متطلباتهم من السلع المختلفة”.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي في تقرير قد تم عرضه خلال فعاليات الاجتماع إلى أن المناطق التجارية والمناطق اللوجستية تساهم في العمل على إيجاد ما يقارب من مليون فرصة عمل بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة منها أربعمائة ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف قائلاً “إن التكلفة الاستثمارية من أجل تنفيذ هذه المناطق اللوجستية والتجارية تصل إلى سبعة وأربعين مليار جنيه مصري، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية داخل محافظات جمهورية مصر العربية بمساحة تصل إلى تسعمائة وسبعة وثلاثين فدان”.

وأضاف قائلاً “تصل تكلفة إمدادات المناطق اللوجستية بالمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء نحو اثنين مليار جنيه”، وأوضح “إن تلك المناطق التجارية واللوجستية تتضمن عدداً من الأنشطة تبعاً للخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، حيث تتنوع تلك الأنشطة ما بين المناطق اللوجستية، والأسواق المركزي المتنوعة تضم مواد البناء، والأدوات المنزلية، والخضار والفواكه أيضا”، إلى جانب إقامة السلاسل والمراكز التجارية ومنافذ البيع الصغيرة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية “أنه يتم خلال الوقت الراهن تنفيذ عدد من المناطق التجارية واللوجستية، ومن المتعين أن يتم الانتهاء منها خلال شهر يونيو لعام 2020، وهي المنطقة اللوجستية بالغربية، والتي قد تم إقامتها على مساحة اثنين وثمانين فدان”.

وأضاف “يتم أيضا إقامة منطقة لوجستية في البحيرة على مساحة تسعة عشر فدان، ومنطقة تجرية في محافظة البحيرة على مساحة ثمانية وأربعين فدان، ويتم أيضا إقامة مركز تجاري بالمنطقة الشرقية على مساحة أربعة أفدنة”.

وأضاف “جاري العمل على طرح منطقة لوجستية في محافظة قنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية التجارية بمحافظة المنوفية على مساحة ثلاثة عشر فدان، وسوف يتم الانتهاء منهما خلال شهر يونيو لعام 2020”.

أكد المصيلحي “إن احتساب أماكن، وأولويات توطين وتنفيذ المناطق التجارية واللوجستية يتم بناء على حصر احتياجات كل محافظة، وتبعاً لخصائصها، وطبيعتها، وكثافتها السكانية، ومتوسطات الإنفاق بها”.

وأوضح “إن الأولوية تكون لإقامة مناطق لوجستية بمحافظة البحيرة، محافظة الدقهلية، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الشرقية، والقاهرة الكبرى، إلى جانب إقامة أسواق مركزية متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع الخامس، ومدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية”.

صرح الوزير “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تقوم بدورها في استصدار جميع التراخيص نيابة عن المستثمر، وتقييم الأراضي والفرص الاستثمارية بناء على تكلفة الترفيق الخارجي، وتنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع السنوي، أو مساهمة الجهاز بالقيمة التقديرية للأرض، مع التزام المطور بشروط وقواعد التي تم على أساسها طرح المشروع مع عدم جواز مخالفة النشاط المتفق عليه إلا بعد الرجوع إلى الجهاز”.

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