تصريحات هامة من التموين بشأن الأرز

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قائلاً “عن الأرز يتم استلامه من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية خلال موسم التوريد الحالي بسعر الطن يتراوح ما بين أربعة آلاف وستمائة إلى أربعة آلاف وسبعمائة جنيهاً مصرياً”.

وأشار الوزير “إلى أن هيئة السلع التموينية تتجه نحو استيراد الأرز إلى جانب استلام الأرز المحلي من أجل تلبية احتياجات السوق المصري من الأرز”.

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وجاء تلك التصريحات خلال مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في عقد مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الموافق الاثنين السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، وأضاف “إن هيئة السلع التموينية مستعدة لاستقبال كل كميات محصول الأرز المطروحة من قبل المزارعين بالأسعار التي قد تم الإعلان عنها مع الالتزام بشروط التوريد بدرجات نظافة ستة وتسعين في المئة وثمانية وتسعين في المئة، وبنسبة رطوبة اثنى عشر في المئة على الأقل”.

وأشار الدكتور علي المصيلحي “أنه سوف يتم توريد كميات الأرز بعد استلامها من المزارعين إلى شركات المضارب، لتحويل الأرز إلى أرز أبيض، ومن ثم طرحه على البطاقات التموينية، وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتوفيره أولا بأول إلى المواطن المصري”.

وأضاف “سوف يتم توفير باقي السلع الأساسية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل تأمين احتياجات السوق المصري من السلع الأساسية”.

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