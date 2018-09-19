فودافون تكشف حقيقة تسريح العمالة في فروعها بمصر

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أعلن رئيس العلاقات الحكومية في شركة فودافون مصر أيمن عصام قائلاً “إن الشركة لا تعتزم الاستغناء عن موظفيها أو تسريحهم، وأنها على العكس من ذلك تخطط لتوظيف سبعمائة موظف جديد خلال الفترة القادمة”.

وأوضح أيمن عصام “إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي الجديد شركة فودافون العالمية لا يقصد بها تسريح العاملين في الشركة في جمهورية مصر العربية”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن “صحيفة فايننشال تايمز” قد نقلت مساء أمس عن الرئيس التنفيذي القادم لشركة فودافون العالمية “نيك ريد” قوله “إن الشركة تنوي الاستغناء عن نحو ألف وسبعمائة موظف في مراكز الخدمة في جمهورية مصر العربية، والهند، ورومانيا خلال العام الحالي 2018 ليحل بدلاً منهم الـ روبوتات”.

وأضاف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فوادفون العالمية “إن تلك الخطوة تأتي من خطة الشركة من أجل التخلص من تكاليف تبلغ نحو ثمانية مليارات يورو”.

علق أيمن عصام على تصريحات نيك ريد قائلاً “أن المقصود بتلك التصريحات للرئيس التنفيذي الجديد لشركة فودافون العالمية هو أن التطور التكنولوجي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي دفعت بشركات عديدة تعمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا إلى استخدامها في الوظائف التي يمكن أن توفر الجهد البشري بها”.

وأضاف قائلاً “إن ما قصده نيك ريد يعبر عن تنبؤات لمستقبل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختص أكثر بصناعة الكول سنتر، حيث سوف تختفي بعض وظائفها في المستقبل، ويتم استبدالها بالروبوتات، لتوفير نفقات التشغيل”.

وبحسب ما صرح به أيمن عصام فإن وظائف “الكول سنتر” سوف تشهد العديد من التغييرات في معدل الدوران الوظيفي، وإن ما قصده الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية يتعلق بمراكز خدمة العملاء العابرة للحدود، ويعني أنه في حالة استقالة موظف من منصبه فلن يتم تعيين شخص أخر، ولكنه لا يعني “تسريح موظفي الشركة”.

يعمل في شركة فودافون مصر ما يتجاوز عن ستة آلاف موظف، وتمتلك الشركة في مصر أحد أكبر مراكز “الكول سنتر العابرة للحدود” تحت مسمى شركة فودافون مصر للخدمات الدولية VSSE.

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