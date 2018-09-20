حالة غضب تسيطر على مزارعي الذرة في مصر.. تعرف على الأسباب

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صرح نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام “إن سعر إردب محصول الذرة قد انخفض إلى أربعمائة وخمسين جنيهاً بعد إن فشلت في مساعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية والجمعيات التعاونية في تسويق محصول الذرة للفلاحين خلال العام الجاري 2018”.

وأضاف نقيب الفلاحين في بيان صادر عنه اليوم جاء فيه “إن هناك حالة من الغضب بين مزارعي الذرة، بسبب عدم الجدية في الاهتمام بتسويق المحصول، وتدني سعر المحصول مقارنة بالتكلفة في ظل وجود زيادة كبيرة في كمية الذرة المزروعة بعد تقليص زراعة الأرز”.

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وأضاف البيان “هذا الوضع يجعل الفلاح في حيرة، فرغم التزام معظم الفلاحين بعدم زراعة الأرز ترشيداً للمياه، إلا أن البديل كان صادماً لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن أو الذرة بالمقارنة بأرباحهم الكبيرة في حالة زراعة الأرز الذي يضمنون تسويقه”.

قررت وزارة الري والموارد المائية خلال شهر فبراير السابق 2018، خفض مساحة زراعة محصول الأرز من مليون ومائة ألف فدان إلى نحو ثمانمائة وعشرين ألف فدان فقد، من أجل ترشيد المياه.

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عز الدين أبو ستيت قرار وزاري يحمل رقم ألف ومائة وسبع وخمسين لعام 2018 من أجل تشكل لجنة عليا لمتابعة أمال تسويق محصول الذرة بإجمالي مائة ألف طن لصالح “الاتحاد العام لمنتجي الدواجن”، وذلك ضمن خطة الدولة التسويقية لمحصول الذرة بسعر ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيهاً للطن الواحد من أجل الحد من استيراد الذرة من الخارج.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن جمهورية مصر العربية تستورد ما يقارب من ثمانية مليون طن من الذرة الصفراء، ومحاصيل الأعلاف المستخدمة لإنتاج أعلاف الإنتاج الحيواني، والداجني لتطوير صناعة الأعلاف في جمهورية مصر العربية، من أجل تلبية الاحتياجات المحلية من منتجات محاصيل الأعلاف.

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