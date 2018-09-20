المصيلحي مهدداً المشاركين بـ أهلاً مدارس “لو مخفضتوش الأسعار هتمشوا كلكم”

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شارك وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في افتتاح فعاليات معرض “أهلاً مدارس”، والذي تم إقامة فعالياته اليوم في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

طالب الدكتور علي المصيلحي من المشاركين في منتجات “الشنط المدرسية” بتخفيض الأسعار، وكذلك طالب من الشركات التي تقوم على إنتاج المخبوزات الخفيفة ببيع القطعة بسعر جنيه ونصف بدلاً من اثنين جنيهاً، قائلاً “الكرواسون، والمخبوزات الخفيفة بتتباع في السوق بـ 2 جنيه بيعوها بجنيه ونصف، ولو محصلش هتمشوا كلكم”.

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وكذلك طالب وزير التموين والتجارة الداخلية على أحد شركات تصنيع البسكويت ببيع العلبة بسعر ثمانية عشر جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً، حتي يتحقق التخفيض الذي قد تم الإعلان عنه من قبل الشركة المنتجة وهو تخفيض بنسبة عشرين في المئة على البسكوت من أجل التسهيل على المواطنين.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد افتتح مساء اليوم الموافق الأربعاء معرض “أهلاً مدارس”، والذي من المقرر أن يتم إقامته في الفترة ما بين التاسع عشر من سبتمبر القادم إلى الخامس والعشرين منه في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بتخفيضات تصل إلى ثلاثين في المئة.

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