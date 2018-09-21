تفاصيل حملة توطين السعوديين بقطاع التجزئة

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صرح مسؤولين في المملكة العربية السعودية أن المرحلة الأولى من “حملة توطين السعوديين في قطاع التجزئة” قد دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع السابق، وهو ما سوف يؤدي إلى خلق آلاف من الوظائف بشكل سريع للسعوديين، إلى جانب تحفيز القطاع من أجل مضاعفة حجمه إلى 1.2 تريليون ريال ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

المرحلة الأولى لحملة توطين المواطنين السعوديين

تتضمن المرحلة الأولى التي قد دخلت حيز التنفيذ في الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2018، أربعة أنشطة وهي:

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محلات السيارات والدراجات النارية.

محلات الملابس الجاهزة، وملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية.

محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز.

محلات الأواني المنزلية.

وأعلن نائب المحافظ لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال قائلاً “إن نسبة السعوديين في قطاع التجزئة سبعة وعشرين في المئة فقط، وسوف يوفر القطاع مليون فرصة عمل إضافية مع حلول عام 2030 لتصل فرص عمل القطاع إلى 2.5 مليون فرصة، مما يشكل مجالاً هاماً للعمل أمام السعوديين”.

أعلن موقع “أرابيان بيزنس” إن خلق فرص عمل للسعوديين نحو أنماط الوظائف التقليدية التي يهيمن عليها العاملون الأجانب في القطاع الخاص، ومن ثم تخفيف الضغط على القطاع العام من أجل توفير الوظائف.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قائلاً “إن تلك الخطوات الإصلاحية سوف تخلق نحو ما يزيد عن ستين ألف وظيفة للسعوديين”.

وأعلن كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط بمؤسسة بلومبرج أيكونوميكس زياد داود قائلاً “إن المملكة في حاجة إلى إضافة سبعمائة ألف وظيفة مع حلول عام 2020 من أجل تحقيق هدف خفض نسبة البطالة إلى تسعة في المئة من مستواها الحالي”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حجم مساهمة قطاع التجزئة بالناتج المحلي السعودي قد سجل مائة وخمسين مليار ريال، تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول به إلى ثلاثمائة وخمسين مليار ريال سعودي ضمن رؤية عام 2030.

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