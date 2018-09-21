المالية تعلن عن موعد صرف الرواتب الجديدة لموظفي الدولة

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قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بإصدار منشور يحمل رقم 11 لعام 2018 بشأن تعديل المواعيد الصادرة عن “وزارة المالية المصرية”، والخاصة بصرف مستحقات العاملين في الوحدات المحلية، والجهاز الإداري للدولة المصرية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.

وتبعاً لما جاء في منشور وزارة المالية، والذي قد تم إصداره بالأمس فقد تقرر زيادة عدد أيام “صرف رواتب العاملين في الدولة، وما في حكمها، وما يتقاضاه العاملين بخلاف رواتبهم، على أن يتم صرف الرواتب بدءاً من يوم الرابع والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين من كل شهر، ويتم صرف أي متأخرات لمستحقات الموظفين بداية من اليوم الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر”.

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