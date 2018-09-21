الإسكان تطرح 112 قطعة أرض خدمية فى 13 مدينة جديدة.. تعرف على الشروط والأنشطة المطلوبة

Advertisements

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن طرح عدد 112 قطعة أرض خدمية في 13 مدينة جديدة

حيث تبدأ أجهزة المدن الجديدة فى طرح كراسات شروط 112 قطعة أرض خدمية فى 13 مدينة جديدة بمساحات تتراوح من 405 متر وحتى 110 ألف متر مربع بأنشطة مختلفة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وفي السطور التالية يمكنك عزيزي القارئ التعرف على الشروط المتعلقة بالأراضي المطروحة.

Advertisements

ذكر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية: يتقدم الراغب (فرد – شركات قائمة) بطلب الحجز متضمناً نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25 % من ثمن الأرض)، وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، المتوافرة بجهاز المدينة المطروح بها الأراضى فقط، موضحاً أنه على الراغب فى الحجز، (فرد – شركات قائمة) التقدم لشراء كراسة الشروط، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 25/9/2018، من مقر جهاز المدينة التى يرغب فى الحجز بها.

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأرض للفرد / للشركة مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25 % من إجمالى ثمن الأرض)، وفى حالة تساوى أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم ويتم سداد باقى قيمة الأرض كالتالى: (استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقى الثمن فى حالة التقسيط للباقى على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

وشدد المهندس طارق السباعى على ضرورة التزام الشركة أو الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، مضيفا انه لن يُسمح بتعديل المواصفات.

وأوضح أنه سيتم الطرح طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/10/2018 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31/10/2018 بمقر جهاز المدينة المختص.

وتحدث المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الأنشطةالتي يمكن استغلال الأراضى المطروحة التى سيتم طرحها،قائلًا: ” فى مدينة القاهرة الجديدة، الأنشطة التالية (حضانة – نادٍ رياضى – تجاري إداري – نادٍ اجتماعى – مستشفى)

وفى مدينة الشيخ زايد، الأنشطة التالية (تجاري – تجاري إداري – حضانة – مركز طبى)، وفى مدينة العبور، الأنشطة التالية (حضانة – تجاري – محطة خدمة وتموين سيارات – تجاري إداري – طبى – سكنى إداري تجاري).

وفى مدينة دمياط الجديدة، الأنشطة التالية (حضانة – مركز طبى – مستشفى – نادٍ اجتماعى – محطة خدمة وتموين سيارات).

وفى مدينة العاشر من رمضان، الأنشطة التالية (مركز طبى – تجاري إداري – تجاري – حضانة – تعليمى مدارس).

وفى مدينة الشروق، الأنشطة التالية (نادٍ اجتماعى – تجاري – تجاري إداري سكنى).

وفى مدينة 6 أكتوبر، الأنشطة التالية (إداري – ترفيهى – طبى – تجاري إداري – مركز طبى – مخبز).

وفى مدينة بدر، الأنشطة التالية (مدرسة – حضانة – طبى – دار مناسبات – تجاري – تجاري إداري).

وفى مدينة السادات، الأنشطة التالية (تجاري إداري سكنى – تجاري إداري – تجاري).

وفى مدينة حدائق أكتوبر، الأنشطة التالية (مستشفى – حضانة – نادٍ رياضى – مول تجاري – محطة تموين سيارات).

وفى مدينة أخميم الجديدة، الأنشطة التالية (نادٍ اجتماعى – مركز طبى – تجاري).

وفى مدينة المنيا الجديدة، نشاط حضانة، وفى مدينة 15 مايو، نشاط حضانة.”