بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والشباب.. إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “فكرتك شركتك”

بدأت اليوم الجمعة، الموافق 21 سبتمبر، المرحلة الثانية من مبادرة “فكرتك شركتك”، التي تم إطلاقها بالتعاون المشترك بين كلا من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
تنطلق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة منحة المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر وزارة الاستثمار بصلاح سالم.
وخلال المؤتمر الذي تم الإعلان فيه عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة “فكرتك شركتك”، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تحرص على دعم المستثمر الصغير، حيث تم إنشاء أول مركز لرواد الأعمال داخل الوزارة، ويتم تأسيس حضانة لريادة الأعمال داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات.
ولافتت الوزيرة، إلى أن المرحلة الثانية من “فكرتك شركتك” ستتبنى أفكارًا مبتكرة جديدة، وتشهد انضمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم المبادرة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تهدف هذه المرحلة لزيادة الدعم لرواد الأعمال وتعزيز مشروعاتهم الناشئة، وذلك لكي تنمو و تنافس بشكل فعال”، داعية القطاع الخاص إلى دعم مشروعات الشباب.
وخلال المؤتمر المنعقد وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للوزيرة سحر نصر علي جهودها في دعم مشروعات الشباب، مشددا حرص وزارته علي دعم مبادرة فكرتك شركتك نظرا لدورها في دعم الشركات الناشئة والشباب.
وعند دور شركة مصر لريادة الأعمال، في إلقاء الكلمة بالمؤتمر ، قال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة :”حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاح كبير، والتى تقدمت فيها 3600 فكرة من 27 محافظة، وتم اختيار 116 فكرة بعد إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب هذه الأفكار، تأهلوا إلى معسكر تدريبي، ومن خلاله تم اختيار 30 شركة ناشئة فى مجموعة متنوعة من المجالات مثل التكنولوجيا الصحية والخدمات المنزلية والالكترونية والسيارات والطعام، وقامت المبادرة بتمويلهم من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه في مقابل حصة بسيطة من 4 إلى 8 % من الشركة”.
وأضاف مرزبان: أنه يمكن لأي شخص المشاركة في برنامج فكرتك شركتك، وكل ما يحتاجه الشخص هو فكرة مبتكرة لمنتج أو خدمة تتمتع بإمكانات نمو عالية وفريق مؤسس يمتلك المهارات اللازمة و المكملة لتحويل فكرتهم إلى مشروع مربح”، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم مع الشركات الناشئة وستقوم بعمل برنامج تدريبى لمدة 4 شهور لهذه الشركات.
وكشف “مرزبان” أن فريق مبادرة “فكرتك شركتك” قام حتى الأن بإجراء مقابلات شخصية مع نحو 70 شخصا خلال اليوم الأول من إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، والتى تلقت 2000 فكرة .
لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يقوم أتوبيس “فكرتك شركتك” بعمل جولات فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لإجراء مقابلات شخصية مع أصحاب باقي الأفكار.
يذكر أن مبادرة “فكرتك شركتك” تستهدف رواد الأعمال في مختلف أنحاء مصر، ويمكن للفرق التقديم من خلال ملء استمارة تقديم إلكترونية عبر هذا الرابط هنا ، كذلك على هذا الرابط لـ برنامج مسرع الأعمال “فلك” هنا .
كما ان أتوبيس “فكرتك شركتك” سيجوب محافظات مصر لمقابلة رواد الأعمال المشتركين، و منحهم فرصة كاملة للتقديم و لعرض فكرتهم، وسيتم اختيار أفضل المرشحين للمشاركة في برنامج مسرع الأعمال “فلك”، وسيوفر البرنامج كافة العناصر اللازمة التي يحتاجها أي مشروع ناشئ لينمو ويزدهر ويشمل ذلك الخدمات القانونية، والدعم التجاري، والتدريب والإشراف، وفرصة الوصول للمستثمرين.
التعليقات