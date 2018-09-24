موعد طرح كراسات الشروط لـ 138 قطعة أرض في 8 مدن جديدة

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أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية العقارية المهندس “طارق السباعي” بأنه سوف تبدأ غداً الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2018 شراء “كراسة الشروط” لبيع عدد مائة وثمانية وثلاثين قطعة أرض إسكان مختلط من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتمثلة في “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

المدن الجديدة المطروح بها الأراضى

وأوضح المهندس طارق السباعي “إن مساحات الأراضي التي سوف يتم تطرحها تتراوح ما بين خمسمائة إلى سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعين متر مربع في ثمان مدن جديدة وهي:

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القاهرة الجديدة. العاشر من رمضان مدينة العبور. 15 مايو. مدينة بدر. مدينة دمياط الجديدة. مدينة المنيا الجديدة. مدينة الشروق.

الأنشطة التي تصلح لتلك الأراضي

والأراضي المطروحة مخصصة للأنشطة التالية:

سكني تجاري.

سكني تجاري إداري ترفيهي.

سكني تجاري إداري.

سكني إداري.

وأضاف السباعي “إن الراغب من الفرد أو من الشركات القائمة في حجز تلك الأراضي، عليه أن يتقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز إن يتوجه إلى مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها.

وأوضح “يتقدم الراغب من الأفراد أو من الشركات القائمة بطلب الحجز متضمناً نسبة سداد مقدم الثمن لا تقل عن خمسة وعشرين في المئة من ثمن قطعة الأرض، تبعاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، التي سوف تتوفر في جهاز المدنية المطروح بها الأراضى فقط”.

وأشار “أنه يتم تخصيص الأرض للفرد أو الشركة المقدمة بطلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن لا تقل عن خمسة وعشرين في المئة من إجمالي قيمة الأرض، وفي حالة تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على النحو التالي:

استكمال سداد نسبة مقدم قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز، بالإضافة إلى واحدة في المئة كمصاريف إدارية، ونسبة 0.5 في المئة مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز.

سداد باقي الثمن في حالة التقسيط الباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

أشار المهندس طارق السباعي “تلزم الشركة أو الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يسمح بتعديل المواصفات”، وأضاف “أنه يتم الطرح تبعاً لأحكام القانون رقم تسعة وخمسين لعام 1979، وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018، وحتى يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من أكتوبر بمقر جهاز المدينة المختص”.

وأشار “إن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المخصص للإجابة عن أي استفسارات”.

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