الصين وامريكا يتبادلان اليوم فرض تعريفات جمركية على السلع

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض تعريفات جمركية جديدة على بعض سلع الدولة الأخرى في الدولة الصينية اليوم الموافق الاثنين، في نفس الوقت لم يعلن أي من المسؤولين في الدولتين أي استعدادات من أجل وقف النزاع التجاري بين الطرفين.

أعلنت واشنطن عن بدء سريان التعريفات الجمركية على السلع الصينية بقيمة مالية تصل إلى مائتين مليار دولار، في المقابل قد أعلنت الدولة الصينية عن فرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية بقيمة مالية تصل إلى ستين مليار دولار.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد فرضت بشكل فعلي تعريفات على سلع الدولة الأخرى بقيمة تصل إلى خمسين مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي 2018.

وتراوحت السلع الصينية التي فرضت عليها واشنطن تعريفات جمركية هي أجهزة متصلة بالإنترنت، المكانس الكهربائية، في حين أن بعض من السلع الأمريكية التي استهدفها الدولة الصينية تتضمن الغاز الطبيعي المسار، أنواعاً معينة من الطائرات.

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال الأسبوع السابق قائلاً “إن واشنطن سوف تستمر في التواصل مع الدولة الصينية من أجل الوصول إلى وسيلة إيجابية للمضي قدماً إلى الإمام” لم يعلن أي من المسؤولين في الدولتين استعداداً للتوصل إلى حل وسط.

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