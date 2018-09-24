صندوق النقد عن الإصلاح الاقتصادي في مصر: الأعلى في الشرق الأوسط وقادر على التعافي

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ذكر صندوق النقد الدولي ، اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أن الاقتصاد المصري أظهر علامات قوية على التعافي ، كما أن نموه الاقتصادي يأتي ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان صحفي لصندوق النقد الدولي ، تحت إدارة كريستين ، أوضح الصندوق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التقى لاجارد في مقر إقامته في نيويورك ، حيث ناقش اللقاء التقدم الجيد الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، وذلك ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد ، الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار ، ويدعمه صندوق النقد الدولي.

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وبحسب بيان الصندوق ، أكدت كريستين لاجارد الاتفاق على أهمية الاستفادة من مكاسب الاقتصاد الكلي في ص ، بهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية للحكومة ، موضحة أن هذه الإصلاحات تساعد على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية يقوده القطاع الخاص ، وهو الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل لشباب مصر ، فضلا عن ضمان توفير الموارد الكافية للحماية الاجتماعية ، مؤكدة التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر وشعبها.