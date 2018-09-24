ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم

منذ 24 دقيقة أخبار الاقتصاد
ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم
البورصة

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس على ارتفاع في المؤشرات أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.06% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.25% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.21%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.03% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد ، على ارتفاع في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 14.261 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول منخفضة نسبيا ، كما توقعت استمرار الحركة التصحيحية لتصل لمستوى 14.500-14.600 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هذا الصعود «تصحيح» ، كما نصحت المستثمرين بالاحتفاظ بالنقد ، بينما نصحت الذين لديهم استعداد أكبر لتقبل المخاطرة ، بالخروج من المراكز في ذات الجلسة والتطبيق الصارم لإيقاف الخسارة.