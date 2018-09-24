ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس على ارتفاع في المؤشرات أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.06% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.25% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.21%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.03% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد ، على ارتفاع في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 14.261 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول منخفضة نسبيا ، كما توقعت استمرار الحركة التصحيحية لتصل لمستوى 14.500-14.600 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هذا الصعود «تصحيح» ، كما نصحت المستثمرين بالاحتفاظ بالنقد ، بينما نصحت الذين لديهم استعداد أكبر لتقبل المخاطرة ، بالخروج من المراكز في ذات الجلسة والتطبيق الصارم لإيقاف الخسارة.