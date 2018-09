المصرية للاتصالات تطرح 3 أنظمة جديدة.. تعرف على تفاصيل الأنظمة الجديدة من WE

Advertisements

أعلنت “الشركة المصرية للاتصالات WE” عن طرح نظام جديد يجمع لأول مرة في جمهورية مصر العربية بين خدمات الهاتف الأرضي، وخدمات الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت في فاتورة واحدة شهرية للعميل.

وقد تضمن النظام الجديد ستة باقات جديدة تجمع بين “الخدمات الثلاثة”، حيث تم إطلاق باقة Indigo Plus 170 بسعر 221.6 جنيهاً مصرياً، والتي توفر خدمات إنترنت بسرعة خمسة ميجابايت، ويصل النظام الجديد إلى سعر 363.2 جنيهاً لباقتين أخريين، تختلف باختلاف سرعة الإنترنت التي توفرها إمام خمسة أو خمسة عشر ميجابايت.

تفاصيل الأنظمة الجديدة من WE

نظام Indigo plus 170، بالنسبة لباقة الموبايل يتوفر مكالمات موبايل 2000 وحدة، موبايل إنترنت يوفر 5000 ميجا بايت، والأرقام WE المفضلة يوفر 1000 دقيقة، أمام بالنسبة لخدمات الإنترنت الأرضي يوفر سرعة إنترنت خمسة ميجابايت، وسعة الاستخدام مائة جيجابايت، بالنسبة لخدمات الخط الأرضي يوفر باقة إظهار، وداخلي 120 دقيقة، مكالمات مجانية بين خطوط العميل من الأرضي للمحمول 500 دقيقة، ومن المحمول إلى الأراضي 200 دقيقة، سعر الباقة الشهرية شاملة الضريبة 209.30 جنيه، والشعر الشهري شامل الضريبة، ورسوم تنمية موارد الدولة 221.61 جنيهاً.

نظام Indigo plus 285 يوفر نظام M15 مكالمات موبايل 7000، و 10000 ميجابايت لخدمات الموبايل إنترنت، ورقم WE المفضل يوفر 1000 دقيقة، وبالنسبة لخدمات الانترنت الأراضي يوفر 5 ميجابايت، بسعة استخدام 100 جيجابايت، باقة WE أرضي 35 يتيح باقة الإظهار، ويتيح مكالمات داخلية 2000 دقيقة، ومحافظات 1000 دقيقة، وموبايل WE 500 دقيقة، مكالمات مجانية بين خطوط العميل من الأرضي للمحمول 500 دقيقة، ومن المحمول الارضي 500 دقيقة بسعر شهري شامل الضريبة 350.90 جنيهاً، السعر الشهري شامل الضريبة، ورسوم تنمية موارد الدولة بسعر 363.21 جنيه.

نظام Indigo plus 585 يتيح نظام M5 بالنسبة للمحمول 17000 وحدة، وموبايل انترنت 30000 ميجابايت، ورقم WE مفضل 1000 دقيقة، أما النسبة لخدمات الإنترنت الأرضي يتيح سعرة إنترنت خمسة ميجابايت، وسعة استخدام مائة جيجابايت، وبالنسبة للخط الأرضي WE ارضي 65 يتيح باقة إظهار، وداخلي 2000 دقيقة، ومحافظات 1000 دقيقة، وموبايل WE 500 دقيقة، موبايل شبكات أخرى 250 دقيقة، أما بالنسبة إلى المكالمات المجانية بين خطوط العميل من الأرضي للمحمول يتيح 500 دقيقة، ومن خط العميل من المحمول إلى الأرضي 500 دقيقة بسعر شهري شامل الضريبة 695.60 جنيهاً، والسعر الشهري شامل الضريبة، ورسوم تنمية موارد الدولة 707.91 جنيهاً.

نظام Indigo plus 585 يتيح نظام M15 بالنسبة للمحمول 13000 وحدة، وموبايل انترنت 29000 ميجابايت، ورقم WE مفضل 1000 دقيقة، أما النسبة لخدمات الإنترنت الأرضي يتيح سعرة إنترنت 15 ميجابايت، وسعة استخدام مائة جيجابايت، وبالنسبة للخط الأرضي WE ارضي 65 يتيح باقة إظهار، وداخلي 2000 دقيقة، ومحافظات 1000 دقيقة، وموبايل WE 500 دقيقة، موبايل شبكات أخرى 250 دقيقة، أما بالنسبة إلى المكالمات المجانية بين خطوط العميل من الأرضي للمحمول يتيح 500 دقيقة، ومن خط العميل من المحمول إلى الأرضي 500 دقيقة بسعر شهري شامل الضريبة 695.60 جنيهاً، والسعر الشهري شامل الضريبة، ورسوم تنمية موارد الدولة 707.91 جنيهاً.

نظام Indigo plus 585 يتيح نظام M25 بالنسبة للمحمول 10000 وحدة، وموبايل انترنت 25000 ميجابايت، ورقم WE مفضل 1000 دقيقة، أما النسبة لخدمات الإنترنت الأرضي يتيح سعرة إنترنت 25 ميجابايت، وسعة استخدام مائة جيجابايت، وبالنسبة للخط الأرضي WE ارضي 65 يتيح باقة إظهار، وداخلي 2000 دقيقة، ومحافظات 1000 دقيقة، وموبايل WE 500 دقيقة، موبايل شبكات أخرى 250 دقيقة، أما بالنسبة إلى المكالمات المجانية بين خطوط العميل من الأرضي للمحمول يتيح 500 دقيقة، ومن خط العميل من المحمول للأرضي 500 دقيقة بسعر شهري شامل الضريبة 695.60 جنيهاً، والسعر الشهري شامل الضريبة، ورسوم تنمية موارد الدولة 707.91 جنيهاً.