ارتفاع جنوني بأسعار البطاطس اليوم.. تعرف على الأسباب

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ارتفاع جنوني في أسعار البطاطس خلال الأيام القليلة السابقة حيث تراوح سعر كيلو البطاطس للمستهلك داخل الأسواق التجارية المصرية ما بين تسعة إلى اثني عشر جنيهاً للكيلو الواحد.

صرح رئيس شعبة تجار الخضر والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية جمال علام قائلاً “إن ارتفاع أسعار البطاطس يعود إلى انخفاض المعروض منها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التخزين في الثلاجات”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن أسعار البطاطس تراوحت ما بين أربعة إلى خمسة جنيهات للكيلو قبل أسابيع قليلة، وقد أعلن عضو مجلس أمناء بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر محسن الفيومي قائلاً “إن المعروض من البطاطس في السوق خلال الفترة الحالية، مخزنة في الثلاجات منذ العروة الشتوية، لأن الصيف ليس موسم البطاطس”.

وأضاف “إن تخزين البطاطس في الثلاجات يكلف التجار مبالغ كبيرة، وهو ما ساهم في ارتفاع سعرها، وتتراوح أسعار البطاطس داخل سوق العبور للجملة اليوم الموافق الثلاثين الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ما بين خمسة جنيها ونصف، وسبعة جنيهات للكيلو الواحد”.

ومن المتعين أن يبدأ موسم “زراعة البطاطس” في العروة الشتوية في منتصف شهر أكتوبر القادم، وأضاف جمال علام “إن تلف بعض كميات البطاطس بسبب عمليات التخزين الغير سليمة في بعض الأوقات، قد يؤثر أيضا على الكميات المعروضة في السوق، وتؤدي إلى رفع أسعار البطاطس على المستهلك داخل الأسواق التجارية”.

وساهم أيضا ارتفاع “أسعار الخضروات بشكل أساسي في تسجيل معدل التضخم الشهري بمستوى 1.7 في المئة، خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018، والتي ارتفعت بنسبة تصل إلى ثمانية في المئة مع ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 9.5 في المئة بحسب البيانات الصادرة عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

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