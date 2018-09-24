مبيعات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للتباين في منتصف تعاملات اليوم

منذ 35 دقيقة أخبار الاقتصاد
مبيعات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للتباين في منتصف تعاملات اليوم
البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، تباينا في مؤشراتها ، حيث تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الأوسع نطاقا ، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، أما تعاملات المصريين والعرب فمالت نحو البيع ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.27% ، حيث وصل إلى مستوى 14223 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، حيث وصل إلى مستوى 2222 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فهبط بنسبة 0.01% ، حيث وصل إلى مستوى 13679 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.19% ، حيث وصل إلى مستوى 689 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 1755 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.39% ، حيث وصل إلى مستوى 448 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في المؤشراتها ، حيث أغلقت جلسة أمس الأحد على ارتفاع جماعي في المؤشرات أيضا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 14.261 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول منخفضة نسبيا ، كما توقعت استمرار الحركة التصحيحية لتصل لمستوى 14.500-14.600 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هذا الصعود «تصحيح» ، كما نصحت المستثمرين بالاحتفاظ بالنقد ، بينما نصحت الذين لديهم استعداد أكبر لتقبل المخاطرة ، بالخروج من المراكز في ذات الجلسة والتطبيق الصارم لإيقاف الخسارة.