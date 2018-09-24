مبيعات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للتباين في منتصف تعاملات اليوم

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شهدت البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، تباينا في مؤشراتها ، حيث تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الأوسع نطاقا ، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، أما تعاملات المصريين والعرب فمالت نحو البيع ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.27% ، حيث وصل إلى مستوى 14223 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، حيث وصل إلى مستوى 2222 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فهبط بنسبة 0.01% ، حيث وصل إلى مستوى 13679 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.19% ، حيث وصل إلى مستوى 689 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 1755 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.39% ، حيث وصل إلى مستوى 448 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في المؤشراتها ، حيث أغلقت جلسة أمس الأحد على ارتفاع جماعي في المؤشرات أيضا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 14.261 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول منخفضة نسبيا ، كما توقعت استمرار الحركة التصحيحية لتصل لمستوى 14.500-14.600 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هذا الصعود «تصحيح» ، كما نصحت المستثمرين بالاحتفاظ بالنقد ، بينما نصحت الذين لديهم استعداد أكبر لتقبل المخاطرة ، بالخروج من المراكز في ذات الجلسة والتطبيق الصارم لإيقاف الخسارة.