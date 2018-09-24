برلماني يطالب الحكومة برفع غرامات الأرز عن الفلاحيين

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صرح عضو البرلمان المصري النائب مصطفى الجندي أنه قد تواصل مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي بضرورة رفع “غرامات الأرز” عن المزارعين.

وأشار النائب مصطفى الجندي “لابد من رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، حيث أن الفلاح المصري لم يعد يحقق ربح بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وكذلك أسعار العمالة، والأسمدة الزراعية وكل متطلبات الزراعة”.

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وأضاف “إن رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الموارد المائية والري قد أعلنا عن استجابتهما بدراسة أمر رفع غرامات زراعة الأرز، من أجل التخفيف عن كاهل الفلاحين”.

وأكدا الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد عبدالعاطي “أنه يمكن للمزارعين التناوب بشكل سنوي في زراعة الأرز من أجل ترشيد استخدام المياه وتنظيمها”، وقد طالب البرلماني من الدولة المصرية بضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والظروف المعيشية التي تمر بها جمهورية مصر العربية.

كما طالب الجندي بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، وخصوصاً أن أغلبهم لا يمتلك القدرة المالية على الدفع مما يعني تعرضهم للحبس وتهديدهم، وأكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال بأنه متهم شخصياً بهذا الأمر.

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