تقرير عالمي يتوقع نموا جديدا في سوق العقارات المصري

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في تقرير جديد لمجلة «بلومبرج بيزنس ويك – الشرق الأوسط» ، ذكرت المجلة أن سوق العقارات في مصر سوف يشهد انتعاشة ، بعد ركود ما بعد التعويم ، مما أنه ستعد للمزيد من النمو.

التقرير الجديد ذكر أن جميع قطاعات السوق من الوحدات السكنية والتجارية والسوق الثانوي ، نجحت في تحقيق نمو جيد خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 ، وذلك وفقا لبحث أصدرته شركة «جي إل إل» للعقارات.

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وأضاف التقرير أن قطاع العقارات في مصر ، استعاد مكانته كأحد أكثر القطاعات نموا في البلاد ، وذلك رغم آلام الإصلاحات المالية والتشريعية.

وكانت الاستثمارات ارتفعت في الوحدات السكنية بشكل خاص ، وذلك في ظل التوقعات بنمو الطلب القوي على هذا الجزء من القطاع ، في ظل استمرار الحكومة في التوسع في إنشاء المدن الجديدة ، بهدف امتصاص النمو السكاني وتخفيض الكثافات في القاهرة المركزية.

وبحسب التقرير الحديث، فإنه في ضوء وجود عجز بنحو 3 ملايين وحدة سكنية في السوق ، فإن المجال مفتوح للمزيد من النمو ، خاصة لدى الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل ،والتي بدأ المطورون توجيه تركيزهم إليها في الوقت الحالي.