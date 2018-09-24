البورصة تفقد 3.7 مليار جنيه وتنهي جلسة اليوم على تراجع جماعي في المؤشرات

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، وكذلك تراجع رأس المال السوقي بقيمة 3.7 مليار جنيه، حيث أغلق عند مستوى 784.781 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 214.5 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 662 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22 ألف عملية لـ172 شركة.

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تعاملات المصريين سجّلت نسبة 69.69% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 23.8% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 6.51% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 40.20% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 59.79%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية مالت نحو البيع ، بقيمة 15.6 ألف جنيه ، 763 ألف جنيه ، 60.6 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بقيمة 3 ملايين جنيه ، 21.8 مليون جنيه، 52.2 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 14200 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.16% ، حيث أغلق عند مستوى 2216 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02% عند مستوى 13677 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.02% عند مستوى 687 نقطة ، وكذلك هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% ، حيث أغلق عند مستوى 1751 نقطة، أما مؤشر بورصة النيل فهبط بنسبة 0.43%، حيث وصل إلى مستوى 446 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 84 شركة مقيدة في البورصة، بينما هوت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت البورصة المصرية شهدت في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، تباينا في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الأوسع نطاقا ، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وافتتحت البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بارتفاع جماعي في المؤشراتها ، حيث أغلقت جلسة أمس الأحد على ارتفاع جماعي في المؤشرات أيضا.