رغم استبعاد «أوبك».. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياته في 4 سنوات

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صعدت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 2% ، في أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات ، لتوسع بذلك من مكاسبها اليوم الإثنين ، الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وذلك رغم استبعاد منظمة أوبك ، تنفيذ زيادة إضافية في الإنتاج لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

منتجو الخام الرئيسين داخل «أوبك» ، بقيادة المملكة العربية السعودية ، إلى جانب الحلفاء الخارجيين مثل روسيا ، استبعدوا أي زيادة إضافية أو فورية للإنتاج ، بهدف مواجهة العقوبات الإيرانية.

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وفي 4 نوفمبر المقبل ، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية ، تنفيذ عقوبات ضد الكيانات التي تستورد النفط الخام من إيران ، وذلك في خطوة تهدد بخفض المعروض من الخام.

وبحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت جرينتش ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر ، وذلك بنحو 2.5% إلى 80.74 دولار للبرميل ، بعد أن وصل عند مستوى 80.94 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة ، وهذا هو أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام 2014 ، وكذلك ، زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي ، تسليم نوفمبر ، وذلك عند 72.05 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 1.8%.

وأعلنت منظمة أوبك في وقت سابق ، رفضها لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، باتخاذ أي إجراءات لتهدئة سوق النفط ، ففي الأسبوع الماضي ، طالب ترامب بخفض أسعار الخام الآن ، قائلا: «نحن نحمي دول الشرق الأوسط ، لكنها لن تكون آمنة لفترة طويلة دون وجودنا».

وفي نهاية الأسبوع الماضي ، أعلنت شركة «بيكر هيوز» ، أن عدد منصات التنقيب عن الخام ، هبطت بمقدار منصة في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر ، وذلك عند 866 منصة.