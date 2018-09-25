بعد خسارة أمس.. البورصة تفتتح جلسة اليوم بتباين في المؤشرات

منذ 39 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد خسارة أمس.. البورصة تفتتح جلسة اليوم بتباين في المؤشرات
البورصة

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة متأثرا بانخفاض عدد من الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.02% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين باللون الأحمر ، حيث أغلق عند 14.200 نقطة ، بسبب تراجع سهم البنك التجاري الدولي الذي كان يختبر دعمًا رئيسيًا ، وواجه قوى بيع قوية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هناك بعض اﻟﻔرص الحقيقية ﻓﻲ السوق ، متوقعة استمرار المؤشر في الارتفاع إﻟﯽ مستويات 14.500 و14.600 نقطة.

وزادت «مباشر» ، أن كسر الدعم الرئيسي في سهم ذو وزن ثقيل مثل التجاري الدولي ، سوف يضيف المزيد من السلبية ويغير النظرة العامة، في حين أن باقي الأسهم لا تزال قادرة على تحقيق بعض المكاسب ، مجددة توصياتها بالمراقبة عن كثب لمستويات إيقاف الخسارة والاحتفاظ بنسبة كبيرة من السيولة ، حيث إن الحركة الصعودية للبورصة في الوقت الحالي هي مجرد تصحيح.