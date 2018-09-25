البورصة تعوّض جزءا من خسائرها وترتفع في منتصف تعاملات اليوم

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شهدت البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاعا في مؤشراتها كافة ، حيث افتتحت تعاملاتها على تباين في المؤشرات ، وذلك بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.46% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.93% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.70%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.24% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%.

وكانت البورصة المصرية افتتحت تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة متأثرا بانخفاض عدد من الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أنهى تعاملات جلسة أمس الإثنين باللون الأحمر ، حيث أغلق عند 14.200 نقطة ، بسبب تراجع سهم البنك التجاري الدولي الذي كان يختبر دعمًا رئيسيًا ، وواجه قوى بيع قوية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هناك بعض اﻟﻔرص الحقيقية ﻓﻲ السوق ، متوقعة استمرار المؤشر في الارتفاع إﻟﯽ مستويات 14.500 و14.600 نقطة.

وزادت «مباشر» ، أن كسر الدعم الرئيسي في سهم ذو وزن ثقيل مثل التجاري الدولي ، سوف يضيف المزيد من السلبية ويغير النظرة العامة، في حين أن باقي الأسهم لا تزال قادرة على تحقيق بعض المكاسب ، مجددة توصياتها بالمراقبة عن كثب لمستويات إيقاف الخسارة والاحتفاظ بنسبة كبيرة من السيولة ، حيث إن الحركة الصعودية للبورصة في الوقت الحالي هي مجرد تصحيح.