البورصة تواصل تعويض الخسائر وتربح 7.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

منذ 26 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تواصل تعويض الخسائر وتربح 7.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 7.2 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 791.955 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 157 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 635 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 20.6 ألف عملية لـ174 شركة.

تعاملات المصريين سجلت نسبة 68.27% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 24.08% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.65% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 47.34% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 52.65%.

صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية مالت نحو البيع ، بقيمة 13.2 مليون جنيه ، 17.9 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء ، بقيمة 15.2 مليون جنيه ، 12.1 مليون جنيه ، 59 ألف جنيه ، 3.6 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.11% ، حيث أغلق عند مستوى 14358 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.33% ، حيث أغلق عند مستوى 2245 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.42% عند مستوى 13872 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.39% عند مستوى 690 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% ، حيث أغلق عند مستوى 1761 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 445 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 25 شركة ، ولم تتغير مستويات 46 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاعا في مؤشراتها كافة ، حيث افتتحت على تباين في المؤشرات بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وافتتحت البورصة تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على تباين في المؤشرات كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة متأثرا بانخفاض عدد من الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.