البورصة تواصل تعويض الخسائر وتستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي

Advertisements

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، وعوّضت جزءا من الخسائر التي منيّت بها في بداية جلسات أمس.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.36% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.48% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.39%.

Advertisements

أنت مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.