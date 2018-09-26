مشتريات العرب ترتفع بمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاع مؤشراتها ، وذلك بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب ، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.59% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.42% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.95%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.49% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.93% ، وأيضا هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى الجلسة باللون الأخضر ، حيث أغلق عند 14.358 نقطة وسط أحجام تداول متوسطة ، ويتجه حاليا لاختبار مستويات المقاومة 14.500-14.600 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أوضحت «مباشر» أن البورصة تحقق عوائد جيدة نسبيًا في نهاية كل شهر ، وتعتقد أن هذا قد يحدث في سبتمبر أيضًا ، كما نصحت مشتري الأسهم مؤخرا بجني بعض الأرباح ، عندما نقترب من المقاومة ، حتى يثبت المؤشر أنه قادر على الاستقرار أعلى هذه المقاومات.

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، وعوّضت جزءا من الخسائر التي منيّت بها في بداية جلسات أمس.