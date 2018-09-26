البورصة تنهي تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 9.4 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 9.4 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 801.309 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 182 مليون ورقة مالية بقيمة 775 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 23.4 ألف عملية لـ183 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 69.88% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 20.62% ، واستحوذ العرب على نسبة 9.5% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 39.74% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 60.25%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع بقيمة 84.4 مليون جنيه، 65 ألف جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 11.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.77% حيث أغلق عند مستوى 14612 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.53% حيث أغلق عند مستوى 2280 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.10% عند مستوى 14163 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.76% عند مستوى 695 نقطة ، بينما هبط نزل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.15% وأغلق عند مستوى 1781 نقطة ، وكذلك هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 444 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 114 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 28 شركة ، ولم تتغير مستويات 41 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات جلسة اليوم ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب ، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع ، وافتتحت التعاملات على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، وعوّضت جزءا من الخسائر التي منيّت بها في بداية جلسات أمس الثلاثاء.