البنك الأهلي يسعى لطرح 3 منتجات إلكترونية جديد خلال 2018

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أعلن البنك الأهلي المصري عن دراسته لطرح ثلاثة منتجات إلكترونية قبل نهاية العام الحالي 2018، بحسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك “علاء فاروق”.

وأضاف قائلاً “إن تلك المنتجات هي إصدار منتج QR CODE الموحد تبعاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري، وسوف يتم ذلك بالتعاون مع كلا من شركة ماستر كارد، وشركة فيزا، وشركة بنوك مصر”.

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وأشار “إن هذا المنتج هو عبارة عن وسيلة يتم التعامل بها من أجل سداد المدفوعات إلى المتاجر الصغيرة بأنواعها، وذلك من خلال المحافظ الإلكترونية، والموبايل أبلكيشن مثل الفون كاش، والأهلي باي، وهو يعتمد على الانتشار السريع مع المتاجر من أجل تعميق ثقافة الشمول المالي”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري يعمل خلال الفترة الراهنة على إدخال بعض من الخصائص والمميزات الجديدة على “الكروت الائتمانية”، ويستهدف إصدار كارت ائتماني جديد سوف يتم إطلاق اسم “ماستر كارد تايتنيم” عليه.

وأضاف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري “إن البنك يعتزم أيضا إصدار كوربت كريدت كارت، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا”، وأشار “إن خطة البنك تركز بشكل رئيسي على تعزيز الشمول المالي من خلال جذب شريحة الشباب، والعمل على تعميق ثقافة البطاقات البلاستيكية لديهم”.

يسعى البنك الأهلي المصري إلى العمل على التوسع في تقديمه لخدمات الإنترنت البنكية ليتم من خلال الإنترنت جميع “العمليات المصرفية لعملاء البنك”، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تعمل على توفير وقت وجهد عملاء البنك الأهلي المصري.

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