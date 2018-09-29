Advertisements

صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قائلاً “إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لم يتأثر بالنزاع التجاري مع دولة الصين”، وجاءت تصريحات الرئيس خلال عقده لمؤتمر صحفي.

أضاف “إن دولة الصين فرضت علينا رسوم جمركية تصل إلى خمسة وعشرين في المئة، والآن سنفرض عليها رسوم جمركية”، وجاء تصريحات الرئيس الأمريكي قبيل إعلان دولة الصين عن خطط من أجل خفض الرسوم على بعض من المنتجات مثل “المعدات الكهربائية، والمنسوجات، وكذلك الآلات” بدءاً من شهر نوفمبر 2018، في الوقت الذي تستعد فيه بكين لخوض حرب تجارية متصاعدة مع واشنطن.

Advertisements

صرحت حكومة الصين في اجتماع ترأس فعالياته رئيس الوزراء “لي كه تشيانغ” قائلاً “إنه من المتوقع أن تؤدي التخفيضات على ما يزيد عن 1500 منتج صناعي إلى تقليص التكاليف على المستهلكين، والشركات بنحو ستين مليار يوان خلال هذا العام”.

وأضافت الحكومة الصينية “إن مستوى الرسوم سوف ينخفض إلى 7.5 في المئة خلال العام الجاري 2018، من 9.8 في المئة خلال العام السابق 2017 بسبب هذا القرار، وتعهدت الدولة الصينية باتخاذ جميع الخطوات التي تهدف إلى زيادة الواردات خلال هذا العام، وسط توترات متنامية من قبل بعض من كبار الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة.

تتهم الدولة الصينية الدولة الأمريكية “بوضع سكين على رقبتها” مع سريان رسوم جمركية أمريكية على بعض من السلع الصينية بقيمة تصل إلى مائتين مليار دولار يوم الاثنين، مما دفع الدولة الصينية إلى فرض رسوم إضافية على بعض من المنتجات الأمريكية بقيمة تصل إلى ستين مليار دولار تتضمن الغاز الطبيعي المسال.

أقرا المزيد ترامب: اقتصاد الولايات المتحدة لم يتأثر بالنزاع التجاري مع بكين