البورصة تتخلى عن مكاسبها وتفتتح جلسة اليوم بتراجع جماعي في المؤشرات

منذ 60 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تتخلى عن مكاسبها وتفتتح جلسة اليوم بتراجع جماعي في المؤشرات
البورصة

افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، رغم إغلاقها أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض بنسبة 0.08% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.20% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.22%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء باللون الأخضر ، بعد أن وصل الارتداد القوى إلى مستهدفات 14.500-14.600 نقطة ، لافتة إلى أن معظم الأسهم تبدو جذابة ، لكن ما زالت بحاجة إلى أكثر من حركة تصحيحة قوية لأعلى لتغير وجهة النظر المتحفظة على المدى القصير.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية، أوصت «مباشر» بجني الأرباح ، للمستثمرين الذين بدأوا مراكز في الأسبوع الماضي ، موضحة أنها فرصة لمن لم ينجح في إيقاف الخسائر في الفترة السابقة ، ورغم أن المؤشر قد يستمر في الارتفاع ، لكن الأفضل الانتظار للشراء في مستويات سعرية أفضل.